La foto que Tinelli subió por error y sorprendió a todos

En medio de sus idas y vueltas por sus "nuevas" conquistas y amoríos mediáticos, Marcelo Tinelli compartió una fotografía en su cuenta de Facebook y sorprendió a todos.

Marcelo Tinelli vive un buen presente laboral desde su regreso a la televisión con el Bailando 2023, show donde aprovecha para jugar con su soltería y coquetear con bailarinas y famosas que pululan a su alrededor. En este marco de más incertidumbres que certezas amorosas, el conductor publicó una fotografía que confundió a todos sus seguidores.

Si bien en estos días Tinelli coqueteó con las bailarinas Coki Ramírez y Milett Figueroa, y Marcela Tauro aseguró que "se vio con Cande Lecce", Tinelli pateó el tablero y compartió en su cuenta de Facebook una instantánea amorosa con Guillermina Valdés, de quien se separó en 2021. "Sábado de mucho amor", escribió "El Cabezón" este jueves pasado el mediodía en su perfil oficial y junto a una foto que lo muestra "a los besos" con la actriz.

De inmediato la publicación se lleno de comentarios burlándose del conductor y pidiéndole una explicación por la imagen. "Lo hackearon no es Marcelo", "Un despelote hoy es jueves. Dice sábado se fumó un puro" y "tinelli gorreaooo" fueron algunas de las reacciones a la foto con Valdés.

A pesar de que muchos se ilusionaron ante una posible vuelta de la pareja, en la foto Tinelli aparece con el pelo corto y en la actualidad tiene un look teñido de blanco, completamente diferente. Aunque quizás se deba a un error, no borró la publicación ni emitió comentarios al respecto.

"Marcelo cuida mucho de Lorenzo, compartimos la crianza y podemos laburar los dos. La verdad que eso está buenísimo. Creo que es transformar los vínculos. Entiendo que para la prensa no sirve que nos llevemos bien sin ser pareja, no tiene sal y pimienta, pero estaría bueno también hacer prensa de lo que es transformar un vínculo, llevarse bien, quererse”, contó Valdés tiempo atrás en diálogo con el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez). En este sentido, aseguró que sigue en contacto con Marcelo por el bien de su hijo, algo que considera muy importante.

A Marcela Tauro se le escapó el secreto mejor guardado de Tinelli: "Con paraguas"

"No sé si notaron que el otro día cuando fuimos a ver a Guido (Záffora) había alguien en el piso", afirmó Tauro, sembrando misterio en la mesa. "A un costado estaba Cande Lecce. Cande Lecce, te cuento Millett, es una chica que se hizo famosa por Mauro Icardi. Bueno, ella vino a Intrusos y nos contó que se estaba escribiendo con Tinelli, y esa noche la vi a un costado en el estudio. ¿Se acuerdan que contó eso?", siguió Tauro, soltando una bomba frente a sus compañeros del magazine de América TV.

"¡Sí, lo dijo pero fuera de cámaras, Tauro!", la cortó Pampito para evitar que Tauro siguiera embarrando el terreno con su hipótesis sobre el nuevo amor de Tinelli. "Bueno, no me acordaba. Pero sí, ella dijo eso", tartamudeó Tauro, tratando de salir del embrollo en el que ella misma se metió.

En ese momento, Pampito trató de desvirtuar la conversación con una defensa apresurada para Tauro exclamando que "igual, si Cande Lecce dice que está soleado yo salgo con paraguas, porque no le creo nada, ni una palabra". Ofuscada, la periodista cerró su accidentada participación con un "como quieras, pero que estaba ahí, estaba ahí. Y al estudio de Tinelli no llega cualquiera, che".