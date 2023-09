Nati Jota se cansó y contó la verdad sobre Nacho Elizalde: "Un día lloré"

Nati Jota rompió el silencio sobre su renuncia de Nadie Dice Nada (Luzu TV) y enfrentó los rumores de pelea con sus compañeros.

Nati Jota es una influencer y periodista, más conocida por haber formado parte de Nadie Dice Nada, el podcast de Luzu TV, junto con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. Su repentina salida del podcast generó una gran incertidumbre entre sus fanáticos, quienes se preguntaron por qué habría tomado esa decisión. Rápidamente, surgieron fuertes rumores de pelea con Nacho, con quien había tenido varios roces al aire. Ahora que ya no forma parte del programa, la mediática de 29 años contó qué fue lo que pasó realmente.

De acuerdo con estas versiones, Nati habría abandonado el ciclo tras varios enfrentamientos detrás de cámara con su compañero. Ahora, siete meses después de su salida, reveló toda la verdad en vivo en el podcast de Pablo Agustín. Al ser interrogada sobre los rumores de pelea con Elizalde, su respuesta fue contundente.

"Nacho era un productor, yo ni sabía. Llego a la reunión y era un varón con pelo de leopardo", recordó Jota. Cuando el conductor del ciclo les preguntó si habían tenido roces desde el principio, respondió: "Sí. Al principio y al final también". "Y era de verdad, ¿no? Porque estábamos todos preguntándonos si era de verdad o armado...", indagó Agustín.

"Sí, era re de verdad. Sacaba algo de mí que me hacía enojar un poco, sus posturas... Un día lloré. Estaba así, me callé y dije 'ya no puedo soportarlo'. Y me levanté y me fui al baño. Yo me sentí re mal", agregó Nati. Y explicó que aquel día, Nacho le había dicho que se vestía mal.

En aquel clip, se la puede ver levantándose de su asiento en vivo para ir al baño a llorar. Cuando volvió, dijo con la voz quebrada: "No quiero venir más a fumarme a este pelotudo que me hace sentir mal". Elizalde no se disculpó y le insistió: "No te vestís bien, corta". Cansada de estas situaciones, Nati Jota abandonó el ciclo en febrero de 2023 y Momi Giardina ocupa su lugar desde entonces.

Polémica por los dichos de Nico Occhiato sobre Nati Jota: "Muerta"

Tras la salida de Nati Jota, Nico Occhiato soltó una polémica frase al aire: "No me la quiero cruzar más, para nosotros está muerta". Sus dichos se viralizaron en las redes sociales y generaron una enorme controversia. Al ser consultado al respecto por Socios del Espectáculo (El Trece), Occhiato se defendió: "Siento que no tengo que explicar nada. Ustedes mismos, ¿no hacen muchos chistes al aire?".

"¿Fue una jodita entonces, que le deseas la muerte?", indagó el notero. Occhiato insistió en que había sido en tono de chiste y que incluso Nati lo había entendido así. "Le dije: 'Nati, vos entendés el código del programa mejor que nadie, ¿no?'. Y me dijo 'obvio'. Ya está, de ahí para abajo... Después me reí en las redes, por las fotos, los títulos. Pero entiendo las reglas del juego", cerró el conductor.