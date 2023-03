Nico Occhiato reveló la verdad de su relación con Nati Jota: "No importa"

El conductor de radio se pronunció sobre sus declaraciones ante la salida de la periodista de su medio, Luzu TV. Nico Occhiato aclaró sus dichos sobre Nati Jota.

Nico Occhiato habló sobre sus dichos ante la salida de Nati Jota de su radio, Luzu TV, después de haber generado polémica. El conductor de radio y TV había soltado una fuerte frase sobre su excompañera, por la que fue cuestionado en los medios, y por eso aclaró cuál es su situación con la influencer.

Occhiato había soltado una picante acotación al referirse a la salida de Jota de Nadie Dice Nada, el ciclo que conduce de lunes a viernes: "No me la quiero cruzar más... Para nosotros está muerta". Como no podía ser de otra manera, ese momento radial se viralizó y su frase se convirtió en un tema de agenda para los medios de espectáculos.

El presentador dialogó con el notero de Socios del Espectáculo y así revelo en qué contexto había soltado esa frase:

Notero: Fuerte, le deseaste la muerte a una compañera…

Nico Occhiato: ¡Soy tremendo! No importa. Siento que no tengo que explicar nada. Ustedes mismos, ¿no hacen muchos chistes al aire?

Notero: Vivimos jodiendo.

Occhiato: Y bueno

Notero: ¿Fue una jodita, entonces, que le deseas la muerte?

Occhiato: Ni siquiera fue una jodita, es la forma de ¿Cómo voy a decir 'la quiero ver muerta'? Es insólito. Lo único que me importa es que lo entienda ella. Le dije: “Nati, vos entendés el código del programa mejor que nadie, ¿no?”. Y me dijo “obvio”. Ya está, de ahí para abajo... Después me reí en las redes, por las fotos, los títulos. Pero entiendo las reglas del juego.

Qué dijo Nati Jota después de la frase de Nico Occhiato

"Creo que fue hace un par de días. Lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene extraño al no estar yo, y parece raro, pero podría haber pasado igual si yo estaba ahí. Cuando salieron las notas en todos los portales me escribió Nico: 'Che, boluda, no vayas a flashear con que esto es verdad. Lo dije en tono joda'. Y obvio, es el tono en el que nos vinculábamos nosotros. No me lo tomé mal para nada", soltó la periodista.

Nati Jota se refirió a su presencia en uno de los programas de Andy Kusnetzoff en Urbana Play y soltó: "No tiene que ver con nada. Yo no lo tomé como una mojada de oreja. Simplemente yo no estoy más en un programa y me invitaron a otro que está buenísimo, y dije 'voy'. No lo pensé de esa manera. Ni le comenté a Nico que iba porque no lo sentí como una mojada de oreja".