Natalia Oreiro habló sobre el país a nivel cultural y general, en plena crisis de Milei.

Natalia Oreiro habló sobre la disputa que se instaló tras los dichos de Guillermo Francella sobre el cine de autor y se mostró a favor de todo tipo de arte. La protagonista de tiras como Sos Mi Vida y Muñeca Brava aludió a cómo ve la industria a la que pertenece y también se refirió a la realidad del país en pleno gobierno de Javier Milei.

La intérprete de hits como Tu Veneno y Que Digan lo que Quieran fue consultada directamente por la disputa entre Francella y Pablo Echarri y su respuesta fue conciliadora. "Yo celebro que todas las personas puedan expresarse, que sea respetada su expresión, aunque uno no esté de acuerdo", comenzó su descargo Natalia Oreiro.

"En lo personal, por supuesto que creo que hay que hacer cine de todo tipo, pero no creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla", sostuvo Natalia Oreiro. Acto seguido, la actriz se refirió al momento que vive el país y soltó: "Yo creo que reducir un hecho artístico a una corriente política es muy simple. Yo abogo por la diversidad de proyectos, de opiniones, creo que pueden convivir, han existido siempre, estamos en un momento difícil, no solamente en nuestra industria. Sería egoísta creer que somos los únicos que tenemos un momento complicado, el país lo está, el mundo lo está".

Natalia Oreiro aseguró creer que el cine de autor y el popular no deben enfrentarse y el público de ambos puede mezclarse y cruzarse. "Siendo una actriz popular me encanta hacer películas masivas y que la gente vaya al cine y que se identifique y que se ría, pero también creo muy necesario el cine de autor, el cine emergente, las óperas primas. Deben convivir ambos cines. Creo que, por el contrario, en vez de intentar separar un público del otro, hay que hacer cosas que a la gente la emocione y la haga conectar".

Natalia Oreiro.

Qué dijo Pablo Echarri de Guillermo Francella

Después de que Guillermo Francella definiera al cine de autor como un arte que le da la espalda al público, Echarri salió a hablar y se mostró en las antípodas de ese pensamiento. "Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban", comenzó el actor. Y siguió: "Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca".