Luis Brandoni habló sobre Guillermo Francella y Homo Argentum.

Homo Argentum suscitó todo tipo de opinión desde que fue proyectada en los cines, en especial luego de las declaraciones de Guillermo Francella respecto al INCAA y las películas que cuentan con apoyo del estado para su realización. Hay quienes amaron la obra dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, mientras que otros la reprobaron por su contenido.

Respecto al más reciente trabajo de quien encarnara a Pepe Argento en Casados con Hijos, Luis Brandoni emitió su opinión sobre las críticas que sobre su colega han caído y también dejó entrever que lo han afectado tanto para bien como para mal. "Somos amigos desde hace muchos años, nos conocemos muy bien", mencionó en diálogo con Puro Show quien fuera Chelo en Un gallo para Esculapio.

Luis Brandoni habló con Francella tras el éxito de Homo Argentum.

"Hablé con Guillermo. Creo que él está muy afectado", reconoció Brandoni, aunque aclaró que también está "muy contento con el éxito de la película, que es extraordinario". Acerca de los duros comentarios acaecidos, sostuvo: "En febrero de 1984, a dos meses de asumir la Presidencia de la República, el presidente Raúl Alfonsín terminó con la censura en el país. Y eso sigue existiendo: no hay censura en el país. Hay para todos los gustos y, los que no les gusta algo, tienen derecho a opinar, pero no a dañar y maltratar a nadie porque no les gusta. Cada uno hace su trabajo de la menor manera. No hay censura en la Argentina, hay libertad de expresión, entonces hay que ponerse al tanto y tener el derecho de decir lo que uno quiere decir con honor y con delicadeza".

Brandoni y la realidad que atraviesan el teatro y la televisión

El actor también se refirió al presente tanto del teatro como de la televisión, a los que ve en momentos muy diferentes: "El teatro está muy firme, no como la televisión, que no tiene nada para ofrecer, más allá de las plataformas, o los hechos de sangre y policiales. Pero esto es el teatro y tenemos la dicha de tener una capital teatral realmente importante en el mundo".

Cabe recordar que está protagonizando, junto a Soledad Silveyra, la obra ¿Quién es quién? en el teatro Liceo, la cual está teniendo un considerable éxito.