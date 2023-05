Nancy Duré confirmó los rumores sobre Flor de la V: "Llegaba al piso"

Nancy Duré confirmó un secreto a voces sobre Flor de la V. Qué dijo la expanelista de Intrusos, programa de América TV.

Flor de la V es la conductora de Intrusos hace algunas temporadas. Y pese a que su impronta ya le dio un sello indeleble al ciclo que supo iniciar Jorge Rial a principios de los 2000, siempre hubo rumores girando alrededor de su persona. De hecho, fue Nancy Duré (expanelista del programa) quien confirmó un secreto a voces.

Despedida de Intrusos durante el verano de 2023, Nancy Duré confirmó en Socios del Espectáculo que la relación entre Flor de la V y sus compañeros no es la mejor. Éste es un rumor que circula desde hace (por lo menos) un año, el cual también señala que la conductora no tiene relación con sus panelistas más allá de lo que se ve en cámara.

"Es cierto que tuvimos nuestras discusiones, pero no tenía una relación con ella fuera del aire. Es más, ni siquiera estaba en el grupo de WhatsApp del trabajo, sólo la veía cuando llegaba al piso, hacíamos el programa y ella se iba a su camerino", sentenció Nancy Duré. De este modo, dejó claro que carecía de un vínculo por fuera del trabajo con quien hoy es la conductora de Intrusos.

Sobre su salida de Intrusos, Nancy Duré aclaró: "En mi caso mi contrato había vencido en diciembre, en ese momento me llamaron y me dijeron que estaban muy conforme, que me iban a renovar por un año completo. Fui a hablar con personal, hablamos de los números. No llegué a firmar el contrato y el 28 de febrero me dijeron que iban a prescindir de mí".

Flor de la V dijo lo que todos piensan sobre Pampito

Florencia de la V y Sebastián "Pampito" Perelló tuvieron un picantísimo choque ideológico en medio de un informe sobre el escandaloso divorcio de Lola Cordero, histórica panelista de Bendita TV, y Alexis Puig. La desopilante reacción de la conductora de Intrusos (América TV) ante las trabas de su panelista a la hora de elegir las palabras para comunicar sus datos.

Todo empezó cuando el periodista apodado "Pampito" se dispuso a hablar del divorcio de Lola "La gallega" Cordero y expuso: “Fuimos a buscar a los compañeros de ‘Bendita’, de Lola”. Pasado un instante hizo una interrupción y deslizó: “¡Me cuesta de decir la palabra ‘compañeros! ¡No, mentira!”.

“¡No lo puedo creer! ¡Tiene la banana debajo del coso!”, le contestó Flor de la V arrinconándolo por su evidenciar su macrismo explícito. En un tono divertido pero absolutamente cegado por la terqueza, "Pampito" optó por cambiar el término y volvió a enunciar: “No, fuimos a buscar a los ‘panelistas’ de ‘Bendita’ que hablaron del tema”.