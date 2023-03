Nadie la vio venir: Alfa le comió la boca a una excompañera de Gran Hermano en pleno boliche

Walter "Alfa" Santiago fue interceptado en un boliche a los besos con una excompañera de Gran Hermano. El video que sorprendió a todos.

Walter "Alfa" Santiago viene protagonizando distintos hechos desde que se fue eliminado de la casa de Gran Hermano. En esta oportunidad, se filtró una imagen en las redes sociales donde se lo vio comiéndole la boca a una excompañera suya del reality show de Telefe, situación que despertó un sinfín de reacciones con una gran sorpresa.

"¿Cómo les explico que me desperté post boliche y la primera imagen que vi fue esta?", escribió un usuario de Twitter que viralizó la foto. Allí se lo ve a "Alfa" besándose con María Laura "Cata", la exparticipante de Gran Hermano de 41 años, en una imagen que fue capturada en la madrugada del sábado 11 de marzo.

El sexagenario salió al boliche Kika, según indicaron en las redes, y además de él y "Cata" se encontraba Lucila "La Tora" Villar, reciente eliminada dei reality show de Telefe. No solo se viralizó el chape de "Alfa" con María Laura, sino que además filtraron un video donde se lo ve a los besos con una joven de 19 años.

Se trata de Delfina Wagner, quien días atrás se había mostrado junto a él en un evento y todo el mundo del espectáculo aseguró que estaban saliendo. "Es un montón", expresó el responsable de publicar el beso apasionado. Frente a la exposición de la joven, puso su cuenta de Instagram en privado.

Se calentó Sergio Lapegüe en TN: la inesperada polémica contra Walter Alfa de Gran Hermano

Sergio Lapegüe se cansó y lanzó comentarios contundentes hacia Walter "Alfa" Santiago, el exparticipante de Gran Hermano, reality show de Telefe. El periodista que conduce el programa Tempraneros por TN Todo Noticias aprovechó unos segundos para arremeter contra el sexagenario por una situación que está vinculada con su hija Micaela.

A raíz del comentario de su compañero Matías Bertolotti, quien nombró a Gran Hermano, Lapegüe se acordó del momento protagonizado entre Mica Lapegüe, su hija, y "Alfa". En el programa Biri Biri emitido Revolución Z, donde se encuentra la joven como panelista, el exparticipante de 61 años confesó que le gustaría invitarla a salir.

"Le tiró onda a mi piba", lanzó el conductor de TN, a quien le cambió la cara por completo. "¡No! ¡Esto es barrida de última!", expresó su compañeros a los gritos. "La invitaría a tomar te en un barco", le había dicho "Alfa" a Mica en pleno vivo, declaración que se volvió viral en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones.

"Ojo eh, acá estoy", indicó el periodista. Unos días después de haberse dado ese momento al aire, la hija de Sergio Lapegüe rompió el silencio y reveló que no estuvo incómoda como todos pensaban. "Me lo tomé a risa, es un personaje este 'Alfa', la verdad es que no me esperaba esa respuesta", dijo a TN Show.