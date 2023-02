Walter Alfa de Gran Hermano fue a todo o nada y encaró en vivo a la hija de una figura de TN: "La invitaría"

Walter "Alfa", el exparticipante de Gran Hermano, le confesó cara a cara a la hija de una famosa figura de TN que la invitaría a una cita. De quién se trata.

Walter "Alfa", el exparticipante de Gran Hermano, fue entrevistado en un ciclo radial y expresó algo que nadie se esperaba en pleno vivo. El sexagenario le tiró onda a una de las panelistas, que es la hija de una famosa figura de TN Todo Noticias, por lo que esta situación causó revuelo y el video de ese momento se volvió viral en las redes.

En el programa Biri Biri que se emite por Revolución Z, tuvieron como invitado al polémico exparticipante del reality show de Telefe. Allí se encuentran, entre otros, Yeyo De Gregorio, quien saltó a la fama con Casi Ángeles, y Mica Lapegüe, la actriz e hija del reconocido periodista que trabajó en TN Todo Noticias, Sergio Lapegüe.

"¿Con qué famosa o mujer de la tele te gustaría invitarla a una cita?", le preguntaron a "Alfa". Se deslizaron algunos nombres, como Yanina Latorre, aunque dijo que le gustaría ser amigo; y Laura Ubfal, sobre quien expresó: "Me invitó a mi a tomar algo. Le dije que sí, pero bueno, vengo ahí pateándola. Si me meto con Laura es en serio, es algo serio, y yo en este momento no estoy preparado para algo serio. Laura es hermosa".

En ese momento, reveló a quién invitaría a tomar algo y la respuesta descolocó a todos. "A ella", soltó en referencia a Mica Lapegüe, situación que generó el grito eufórico en el estudio. "La invitaría a tomar el te en un barco", lanzó sobre la fogosa propuesta.

Tremenda denuncia de Walter Alfa contra Gran Hermano: "Estafadores"

Walter "Alfa" reapareció en sus redes sociales e hizo una fuerte denuncia en contra de la producción de Gran Hermano. El último eliminado de la casa aseguró haberse ido "enojado y mal de la casa" dadas las circunstancias de su salida, pero justo cuando parecía que la situación con el programa empezaba a mejorar, el participante lanzó una fuerte acusación.

Luego de que Santiago del Moro generara gran polémica al anunciar que el lunes 20 de febrero ingresarían 6 nuevos participantes en la casa de Gran Hermano, los televidentes y algunos exparticipantes no pudieron ocultar su desacuerdo por esta situación, ya que les parecía injusto para la competencia. Y "Alfa" no quiso quedarse atrás.

A través de sus historias de Instagram, el participante de 61 años compartió un video en donde se escucha a Romina decir "a mis los de producción me dijeron que el 20 de febrero va a haber...", pero justo la producción cortó la trasmisión. Por este motivo, muchos internautas acusaron de que parte del programa estaba armado y que los concursantes no están tan aislados como todo el mundo cree.

Al ver este video, Santiago no pudo ocultar su furia y lanzó una fuerte acusación en contra de la producción de Gran Hermano. "Estafadores", escribió el participante y desató una gran polémica