Nacho de Gran Hermano reveló lo que todos imaginaban sobre Marcos: "¿Lo tengo que repetir?"

Nacho Castañares enfrentó a quienes lo acusaron de sentir envidia hacia Marcos Ginocchio, quien le ganó en la gran final de Gran Hermano.

Nacho Castañares, quien fue vencido en la gran final de Gran Hermano (Telefe) por Marcos Ginocchio, se cansó de las acusaciones en su contra por parte de los fanáticos del reality, quienes lo tildaron de envidioso tras el triunfo del joven salteño. De acuerdo con algunos televidentes, sería evidente que Castañares le guarda cierto resentimiento al "Primo" por haber salido como campeón de la competencia. Harto de estas versiones, finalmente rompió el silencio.

Lo que les molestó a varios seguidores del reality fueron algunas declaraciones que Nacho soltó en varias entrevistas, en las que dijo que no se sentía como un perdedor, sino como un ganador, ya que consiguió el cariño de millones de personas de todo el país y se llevó la experiencia de pasar por la casa más famosa del país. Sin embargo, no todos creyeron en sus palabras y varios consideraron que sus actitudes hacia Marcos no fueron las mejores.

En una reciente nota, Nacho dijo que todos son ganadores, más allá de quién obtuvo el premio. Esta declaración en puntual fue tomada muy a mal por los fanáticos del "Primo", quienes criticaron a Castañares en las redes. “Me da entre ternura y lastima lo que les pasa a @alfa_walter_gh y @nachoo_cp no dejan de repetir que para ellos ganaron. Era un concurso, no ganaron... por Dios. Acepten que hubo un ganador solamente y ni peleado estuvo. Hace 5 meses que Marcos ganaba", argumentó una usuaria de Twitter.

"Siempre quieren desmerecerlo... ni con el 70% les convence que ganó uno solo y fue Marcos. ¡Los demás fueron solo participantes!", coincidió otra twittera. Este debate se volvió tan viral en la plataforma que incluso Castañares saltó a aclarar las cosas. "?????? Ganamos todos los que estuvimos en el programa. Marquitos es un fenómeno y se lo re merece, como lo dije y se lo dije desde el día que ganó, ¿lo tengo que repetir de vuelta?", contestó el joven, sumamente ofendido.

Nacho Castañares reveló cuáles son sus deseos profesionales tras la final de Gran Hermano

Ahora que los participantes salieron de la casa de Gran Hermano, lo que todos los seguidores del reality se preguntan es a qué se dedicaran, puesto a que muchos de ellos recibieron cientos de propuestas en los medios. Por su parte, Nacho dijo que por ahora no le interesa trabajar en televisión y que quiere enfocarse en el mundo del streaming y de Twitch. "Se viene mucho relacionado al stream, solamente eso puedo decir... Tengo mi canal propio, además de mi Instagram", contó en Ariel en su Salsa (Telefe). Por otro lado, dijo que también le encantaría hacer teatro en Mar del Plata, a pesar de que aún no estudió actuación. "Tengo que estudiar. Me encanta la comedia y los musicales", cerró.