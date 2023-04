Moria Casán mandó al frente a Tinelli por su cara nueva: "Demasiado bótox"

Moria Casán expuso las cirugías estéticas que Marcelo Tinelli se habría hecho en el quirófano.

Moria Casán habló sin tapujos sobre los recientes retoques estéticos que se hizo Marcelo Tinelli en el rostro, quien además, se tiñó el cabello de color rubio platinado.

Fiel a su estilo, la diva deslizó su opinión más sincera sobre el nuevo look del conductor. Además, supuso cuáles serían exactamente los procedimientos que Tinelli se hizo en el quirófano para modificar sus facciones.

"Tinelli platinado, modelo 63... ¿Te gusta?", le preguntó un movilero de LAM (América TV). "Me gusta como le queda el platinado", respondió Moria. Sin embargo, señaló: "Me parece que se puso demasiado bótox o ácido hialurónico. Tiene una ceja media rara, no sé…”.

Por otro lado, aprovechó para hacer un comentario sobre la separación de Tinelli y Guillermina Valdés: “No lo vi mucho, pero me divierte Marcelo. Me gusta el Marcelo soltero, libre… No es porque esté separado de Guillermina ni nada, pero se le nota cuando se saca mochilas".

"Porque hay momentos que se desangela. Cuando se saca mochilas, el chabón es otro y expande su luminosidad", observó Moria. Y agregó, entre risas: "Igual, yo siempre lo vi como a un televisor a él. Me parece que si hago así, en vez de braguetas tiene botones, ¿entendés? Es un electrodoméstico, el chabón este".

Cuando el movilero le preguntó si invitaría a Marcelo a sumarse a su pareja para pasar la noche, la diva respondió: "No, soy muy clásica. Soy muy abierta, pero para las relaciones soy muy clásica y conservadora. No me gusta compartir mi cuerpo, me da como asquito".

Filtran qué exparticipante de Gran Hermano ya está confirmado para el Bailando 2023

Ya se confirmó qué exintegrante de Gran Hermano 2022 (Telefe) participará en el Bailando 2023. En un principio, se dijo que Walter "Alfa" Santiago, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio eran los posibles a confirmar, pero después de algunas semanas, Ángel de Brito dio la primicia en LAM y anunció que ya hay un confirmado: Tomás Holder.

"Hola gente, ¿cómo están? Quería contarles que tengo muchas ganas de entrar al Bailando, romperla al lado de Marcelo. Y me encantaría que mi bailarina sea Jimena Barón, así que ya saben, bánquenme en esta", les anunció el ex "hermanito" a sus seguidores de las redes sociales.

En cuanto a Marcos, el ganador del reality, De Brito aseguró que por ahora no estará en el programa. "No. Marcos por ahora no está. Obviamente quieren a Marcos, a Nacho, a varios... No a todos, pero a algunos sí", sostuvo. En cuanto a "Alfa", Julieta y Nacho, aún no hay nada confirmado.