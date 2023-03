Guillermina Valdés está cerca de arruinarle un programa a Tinelli

Guillermina Valdés tomó una tajante decisión que pone en peligro uno de los proyectos más ambiciosos de Marcelo Tinelli. De qué se trata.

Las duras palabras de Cande Tinelli contra Guillermina Valdés hicieron explotar a la modelo y su enojo podría hacer peligrar a un programa de Marcelo Tinelli. "Me dicen que averigüemos porque no se hace", reveló Marcela Tauro en la pantalla de América TV sobre el ciclo que el conductor está preparando para una importante plataforma de streaming.

Cande Tinelli sorprendió a todos en las últimas horas con una serie de declaraciones en las que apuntó contra Guillermina Valdés al asegurar que no le había hecho bien a su padre la relación que tuvieron. Esto habría provocado que la modelo tome una tajante decisión que no solo impactará en la familia de Marcelo Tinelli sino también en un proyecto que está llevando adelante, que no solo estaría suspendido sino que hasta podría llegar a ser cancelado.

Es que Tinelli está preproduciendo un reality de su familia para Amazon Prime Video y según contó Guido Záffora en Intrusos, el mismo corre serio peligro, algo que no le gusta nada al conductor. "Guillermina prohibió la presencia de Lolo (Lorenzo Tinelli) en el reality. Esto es ahora, ella no quiere que el nene sea parte y esto despertó aún más el enojo de Marcelo", reveló el periodista.

Por su parte, Maite Peñoñori agregó que la familia ya filmó un avance que gustó mucho dentro de la plataforma, aunque todavía no grabaron los ocho capítulos con los que contaría el reality. "Para mayo van a empezar a grabar la serie. Esto se lo pregunté hace algunos días y Lolo incluido", sumó la periodista.

Además, Flor de la V agregó que la exposición mediática del pequeño es un tema por el que suelen discutir Valdés y Tinelli. El viaje del conductor a Qatar con su hijo y lo que se vio en redes no le gustó nada a Guillermina, que reveló su molestia en ese sentido en más de una oportunidad.

Entonces Záffora volvió a insistir con que la idea del presentador era que fuera una producción potente para la plataforma, tal como el reality de los Kardashian o el de los Montaner, pero Guillermina no estaría nada de acuerdo con que Lolo participe. "A mí me dicen que averigüemos porque no se hace el reality", sumó Marcela Tauro. Para cerrar, Pampita se contactó con Valdés, que se limitó a responder: "Eso lo estamos hablando internamente por ahora".

Escandalosa revelación de Guillermina Valdés contra la familia Tinelli: "Me entristece escuchar esto"

Guillermina Valdés lanzó una contundente declaración que involucra al entorno de Marcelo Tinelli, con quien fue pareja durante nueve años. La empresaria y modelo se mostró muy dolida por esta situación, que se desencadenó a raíz de un comentario que hizo Cande Tinelli, la hija del conductor.

"Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. Le hizo un poco mal a mi papá", había dicho Cande Tinelli en LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV del cual participó como panelista. Allí expuso que no se llevaba bien con Guillermina Valdés, revelación que no cayó nada bien en la expareja del "Cabezón".

"Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenia con su papá", indicó Valdés en su cuenta de Twitter. Sumado a eso, su hijo Dante Ortega, fruto del romance que tuvo con Sebastián Ortega, también se hizo eco de la situación y lo manifestó a través de una historia de Instagram.

"No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo", sostuvo el joven. En tanto, Guillermina concluyó su tuit lamentándose por haber escuchado el testimonio de quien fue su hijastra: "Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido, escuchar esto".