Gobierno EEUU planea construir mayor centro federal de detención inmigrantes del país en base militar

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita un centro de detención temporal de migrantes conocido informalmente como "Alligator Alcatraz" en Ochopee, Florida, EEUU

El Gobierno del presidente Donald Trump pretende construir el mayor centro federal de detención de inmigrantes de Estados Unidos en una base militar de Texas, informó el Pentágono el jueves, otra medida que usa recursos militares para cumplir con su agenda de inmigración.

Trump ha intensificado las detenciones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, ha reprimido los cruces fronterizos ilegales y ha despojado de su estatus legal a cientos de miles de personas. Desde que asumió el cargo, ha enviado migrantes a la base naval de Guantánamo, aunque en un número muy inferior al previsto.

El Pentágono dijo que el plan inicial era retener a 1.000 migrantes en Fort Bliss en El Paso, Texas, para mediados o finales de agosto y luego terminar la construcción de una instalación con 5.000 camas en "las próximas semanas y meses".

"Una vez terminado, éste será el mayor centro federal de detención de la historia para esta misión crítica: la deportación de extranjeros ilegales", dijo a la prensa Kingsley Wilson, portavoz del Pentágono.

Aunque la instalación se está construyendo en una base militar, se espera que el Departamento de Seguridad Nacional sea el responsable de los migrantes.

La detención de migrantes en bases estadounidenses no es nueva. Incluso bajo el Gobierno de Joe Biden, el Pentágono había aprobado una solicitud para albergar a niños migrantes no acompañados en instalaciones militares en Texas.

El Gobierno también está construyendo otras instalaciones para retener a los migrantes. Un centro de 1.000 camas en Indiana está a punto de abrir.

El número de migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha alcanzado niveles récord en las últimas semanas, con cerca de 57.000 aprehensiones hasta el 27 de julio, según datos del ICE.

Con información de Reuters