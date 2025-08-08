Repudiables declaraciones de Guillermo Francella contra el cine nacional: "No representan a nadie"

Guillermo Francella opinó sobre el cine nacional, se fue al pasto y generó el repudio de todos.

Guillermo Francella opinó sobre el cine nacional y generó el repudio de muchísimos usuarios en las redes sociales. El actor, quien estrenará Homo Argentum en breve, aseguró que hay películas que "le dan la espalda a la gente" y que "no representan a nadie".

"Hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va", exclamó Guillermo Francella, en diálogo con OLGA. Acto seguido, quien le dio vida a Pepe Argento en Casados con Hijos agregó: "Son obras de arte, pero no tienen identificación, no representan a nadie".

Como si fuese poco, Guillermo Francella fue por más: "Hay obras muy premiadas pero que después decís '¿qué pasó?', estás viendo y decís '¿terminó? ¿cómo terminó?'. O el arte contemporáneo, que ves un botín de Sacachispas, con una media sucia adentro y pagan dos palos verdes. Eso es arte de pronto para los que saben de arte. Yo no lo veo".

Las declaraciones de Guillermo Francella no tardaron en viralizarse y hubo gente que relacionó lo que dijo con su apoyo a Javier Milei. Justamente, el presidente de la Nación está a favor del desfinanciamiento del INCAA y va en contra de la fomentación de la cultura a nivel nacional.

El día que Guillermo Francella bancó las medidas de Javier Milei

Entrevistado por Eduardo Feinmann en Radio Mitre en marzo de 2024, Francella opinó sobre la serie de medidas que viene implementando Javier Milei desde que asumió. "¿Cómo ves al país?", preguntó el periodista. "Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas", expresó el actor.

En ese momento, en la entrevista radial también se encontraban Jorge Lanata y Roberto Moldavsky, ya que hacían el tradicional pase de cada mañana. "Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente", consideró.