Guillermina Valdés tomará una decisión que nadie esperaba con Marcelo Tinelli: "Un tiempo"

Gullermina Valdés habló tras cumplirse un año de haberse separado de Marcelo Tinelli.

Guillermina Valdés volvió a hablar de Marcelo Tinelli a pocas semanas de cumplirse un año de la separación definitiva. La actriz y empresaria confesó que tomará una drástica decisión próximamente que tiene que ver con el vínculo que quedó con el conductor. "En algún momento, alguno de los dos se va a mover", lanzó.

En medio del desembarco de Tinelli a América TV y la continuidad de los eventos con distintas marcas a cargo de Guillermina, se conoció un dato sobre ambos que sorprendió al mundo del espectáculo. En una entrevista brindada al móvil de Socios del Espectáculo por El Trece, la actriz brindó un detalle sorprendente.

Es que ambos viven en el mismo edificio, aún habiendo terminado la relación que duró nueve años. "Sí, sigo sola y no lo digo mal. Sigo sola y estoy contenta. Estoy bien", declaró al programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. En ese momento, se refirió al actual conductor y gerente artístico de América TV.

"¿Vas a seguir viviendo en la misma torre?", le preguntó el cronista del ciclo. "Estoy viviendo ahí, sí, por un tiempo más. Vivimos en dos departamentos diferentes y cada uno tiene su independencia, pero en algún momento alguno de los dos se va a mover. O no, no sabemos. Por ahora, quizás sea yo", reveló Guillermina.

Dante Ortega destrozó a su madre, Guillermina Valdés: "No me gusta"

Guillermina Valdés fue expuesta por su hijo Dante Ortega en una llamativa historia que compartió en su cuenta de Instagram. La actriz de Botineras contó que estuvo descompuesta en sus redes sociales y su hijo hizo un video en el que evidenció el humor que maneja con su madre.

"Bueno, acá me estoy recuperando de un virus gastrointestinal ¡Estuve vomitando, mucho, mucho! No es algo a lo que esté acostumbrada, no me gusta…y acá lo tengo a mi hijo que me dice que soy muy exagerada. Igual hoy fui a hacer el streaming, pero estaba muy de capa caída. Pero me parece muy gracioso como él me imita, así que lo quería compartir", relató la ex pareja de Marcelo Tinelli en uno de sus posteos de Instagram.

Dante decidió hacerle una broma a su madre y la imitó en un video que compartió en su perfil, donde se mostró en una posición de yoga y de repente salió corriendo al baño e hizo ruidos alusivos al vómito. "¡No hago así!", se defendió la actriz, entre risas.