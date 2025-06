Volkswagen lanzó un nuevo modelo del T-Cross.

Tras un incremento del mercado automotor argentino, Volkswagen Argentina lanzó una nueva versión de T-Cross Extreme. Se trata de una versión más equipada de la gama SUV de la marca alemana.

La nueva variante presenta más tecnología y seguridad por su lista completa de equipamiento. El Volkswagen T-Cross fue el primer SUV compacto de la empresa y ahora amplía su oferta con una nueva versión: Extreme 200TSI AT.

Cómo es la nueva versión del SUV de Volkswagen

El Extreme 200TSI AT se produce en San José dos Pinhais (Brasil) y es construido sobre la plataforma MQB. Esta versión se complementa con las otras cuatro variantes: Trendline 170TSI MT, Trendline 200TSI AT, Comfortline 200TSI AT y Highline 200TSI AT.

Entre las mejoras, el nuevo T-Cross Extreme incluye detalles estéticos, exteriores e interiores que lo distinguen del resto de la gama. Esta nueva variante toma como plataforma de equipamiento a la versión Highline y estrena en su exterior una nueva grilla frontal iluminada que une los faros delanteros 100% LED, imitando el estilo que lleva el SUV Taos.

¿Qué otras características tiene el T-Cross Extreme 200TSI AT?

Entre las nuevas modificaciones se encuentran:

Nuevas llantas de aleación de 17” y neumáticos con tecnología Seal Inside (que permiten seguir circulando con la rueda pinchada),

carcasas de los espejos retrovisores exteriores,

techo y barras incorporadas pintadas en color negro,

calcos decorativos e insignias laterales Extreme.

Por otro lado, tiene detalles exteriores en color naranja en los paragolpes delanteros, asientos nuevos tapizados en cuero que llevan el nombre de la versión y una nueva llave de ingreso al auto. Los colores disponibles son blanco marfil, blanco puro y gris salvia, que hacen contraste con el techo negro.

Cuánto cuesta el nuevo Volkswagen T-Cross.

Además, está equipado con el nuevo sistema VW Connect y VW Play Conectada, lo que permite una mayor conectividad con el rodado. En lo que respecta a seguridad, tiene de serie freno autónomo de emergencia con detector de peatones (AEB) y control de velocidad crucero adaptativo (ACC).

Los fabricantes destacan la mecánica como la más potente de toda la gama disponible. El motor es uno naftero de 1.0 litros turbo y 3 cilindros de 116 caballos de fuerza y 200 Nm de torque. La caja es automática de 6 velocidades y la tracción es delantera.

¿Cuánto sale el T-Cross Extreme 200TSI AT?

El Extreme se puede adquirir por $ 47.010.351 en todos los concesionarios oficiales de la marca. Toda la gama del T-Cross incluye beneficios postventa, entre ellos el primer servicio y la mano de obra del segundo y tercero bonificados.

A la garantía estándar de tres años se le puede sumar uno más o 20.000 kilómetros. Por último, ofrece la posibilidad de financiar el modelo a una tasa de 0% con un plazo de nueve meses la suma de $ 14 millones.