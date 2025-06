El Xocas trató de "fantasmas" a los argentinos y se llevó una sorpresa: "Una de las mejores pizzas"

La reacción del famoso streamer español al probar una de las mejores pizzerías de Buenos Aires.

El Xocas es uno de los creadores de contenido más vistos en todo el mundo y en estos últimos días, se lo vio paseando por Buenos Aires. En medio de su desembarco a Argentina, se lo vio en un video tratando de "fantasmas" a los argentinos por los dichos sobre tener las mejores milanesas y el mejor asado. Cuando se dispuso a probar una de las pizzas más reconocidas dentro del territorio porteño, se llevó una sorpresa y la reacción causó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

"Son tan fantasmas los argentinos diciendo 'no, nuestra milanesa es mejor, nuestro asado es el mejor'. Vuestras pizzas no pueden ser las mejores, queremos probarlo", dijo en primera instancia mientras se ubicaba en la famosa pizzería Guerrín. El estilo que se pidió es de fugazzetta rellena y automáticamente enloqueció con el sabor.

"Esta pizza es absolutamente impresionante y 100% puedo afirmar que es una de las mejores pizzas que me he comido en mi vida", aseguró el streamer español. "No me puedo creer que Argentina me haya metido un 3-0", lanzó dándole la derecha a la cultura gastronómica del país luego de que haya probado las milanesas y el asado. "De nuevo han vuelto a demostrar que también en las pizzas", agregó El Xocas, atónito por lo que acababa de probar.

La reacción efusiva del creador de contenidos generó muchas reacciones en el público argentino, que no dudó en comentar en las distintas redes sociales. "Y eso que era una fugazzetta rellena. Hay mejores"; "Bien nene, confirmado", "Viví 5 años afuera, lo que extrañé la comida argentina... terrible", fueron algunos de los comentarios expresados.

Cuál es la pizza de triple cocción y por qué se necesita cocinarla tanto tiempo

"La técnica que cambiará para siempre las pizzas en nuestra casa haciéndolas mucho más jugosas. Lo primero que hay que hacer es encender el horno a tope, después de 20 minutos está a 300 grados", expresó Opelouro, como figura su canal de YouTube. El primer paso es colocar la masa en la base del objeto, pero antes debe ser pinchada con un tenedor.

Los dos primeros pasos esconden el secreto de esta nueva manera de hacer una pizza. El primero expone que la masa debe quedar dentro del horno por 2 minutos, y luego sacarla para así obtener una base bastante sólida. Mientras que el segundo paso a desarrollar es voltear el disco, colocarlo en contacto con el calor pero un tiempo no mayor a los 60 segundos. Un procedimiento que permitirá tener bordes crujientes al contacto con el paladar. En la última cocción, la masa debe ser decorada con salsa de tomate, queso, albahaca y aceite de oliva o cualquier otro ingrediente que uno desee utilizar para llevar a cabo la comida. "En este caso es de tres minutos", señala el youtuber. Un dato a considerar es que la pizza tiene que estar colocada sobre una fuente y no en la base del horno como sucedió en los pasos anteriores.