El nuevo modelo que se consigue en Argentina por un costo menor.

Los autos chinos son cada vez más populares en la Argentina, tanto así que un SUV asiático destronó al Citröen Basalt como uno de los más accesibles del mercado automotor local. Se trata de un modelo que ofrece seguridad y tecnología.

Cabe recordar que los modelos SUV (vehículo utilitario deportivo) son de los más versátiles del mercado por su capacidad de ofrecer funcionalidad, interiores amplios y una experiencia de conducción ágil, tanto en la ciudad como en la ruta.

El nuevo SUV chino que es popular en Argentina

En este sentido, los SUV no paran de ganar terreno frente a los pequeños hatch y sedán. Con su amplia gama de precios y modelos, Citröen Balsat lideró el ranking de los más baratos con un valor promedio de $ 24.360.000. Sin embargo, fue desplazado por el JAC S2 FL, cuyo precio se ubican entre los u$s 19.200 ($ 22.885.000). Pero este no es el único SUV chino que se puede conseguir, desde fines de enero se encuentra disponible en el país. el JAC JS4, que tiene un motor de 1.5 litros turbo de cuatro cilindros que produce 147 caballos de fuerza a 5,500 rpm.

El JAC JS4 está asociada a una transmisión automática CVT. Según la marca, su diseño de estilo deportivo incluye techo corredizo eléctrico y barras longitudinales. En el interior incorporó una pantalla táctil LCD de 10,25”, asientos combinados en tela y ecocuero, apoyabrazos delantero y trasero.

El JAC JS4 se encuentra disponible en el país desde fines de enero.

Características del SUV JAC S2 FL

Las dimensiones del JAC S2 FL son:

Largo 4.153 mm

Ancho 1.750 mm

Alto 1.568 mm

Distancia entre ejes de 2.490 mm

Seguridad y performance

Motor 1.5L de 105 Cv.

Tecnología de motor VVT.

Transmisión manual de 5 velocidades.

ESP / HBA / HAC.

ISOFIX.

Sensores de estacionamiento traseros.

Cámara de retroceso.

Equipamiento exterior

DRL.

Encendido automático de luces.

Faros antiniebla.

Espejos exteriores eléctricos.

Equipamiento interior

Pantalla táctil de 9”.

Car Play & Android Auto.

Spotify App & Conexión WiFi.

CCS.

Aire acondicionado.

Toma de 12V.

