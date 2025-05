Volkswagen anunció la baja de precios.

El mercado automotor argentino mostró signos de recuperación en el primer trimestre del 2025. En este contexto, hay una automotriz que anunció la baja de precio de una de sus unidades más económicas, pese a que sus competidores publicaron en mayo valores similares al mes pasado.

Se trata de Volkswagen, que sorprendió a los conductores con este anuncio, cuando sus rivales incrementaron hasta un 1,5% el valor de los vehículos.

El auto más barato de Volkswagen Argentina

Hace dos años la marca alemana lanzó al mercado el Polo Track, un modelo que nació con el fin de ocupar el lugar que dejó Volkswagen Gol y que se fabrica en Brasil. En la Argentina están disponibles los colores negro universal, plata sirius, gris platino y blanco cristal.

El descuento del Polo Track de Volkswagen es de un 25% menos, descuento solo aplicado en concesionario.

Cuánto sale el auto más barato de Volkswagen Argentina

Con el descuento, el modelo pasó de $ 29.715.950 a $ 23.990.000 y se puede financiar en hasta 12 cuotas sin interés a tasa cero. La promoción está disponible hasta el 31 de este mes y también aplica a otros modelos de la gama y vehículos.

Las características del modelo 2025 destaca por:

Motor MSI 110CV.

Llantas de acero de 15".

Alzacristales eléctricos delanteros.

Sistema Multimedia "VW Play" 10”.

Wireless App Connect.

Volante multifunción.

Cierre centralizado con comando a distancia.

Computadora de abordo.

4 Airbags.

Competidores del Polo Track de Volkswagen: modelos y precio

Los otros modelos en el segmento chico con los que compite el Polo Track son:

Renault Kwid: $ 19.120.000

Fiat Mobi: $ 20.375.000

Hyundai HB20: $ 23.524.000

Fiat Cronos: $ 23.641.000

Fiat Argo: $ 23.800.000

Citroen C3: $ 23.730.000

Peugeot 208: $ 24.110.000

Toyota Yaris: $ 24.822.000

Renault Logan: $ 25.290.000

También hay otros modelos que se pueden financiar a tasa cero y en nueve meses:

Polo Comfortline 170TSI AT: $ 33.377.950

Polo Highline 170TSI AT MY25: $ 36.038.400

Polo GTS 250TSI AT MY25: $ 41.782.550

Los 10 autos más baratos en Argentina

1- Citroën C3 VTi AT Feel Pack: $24.380.000

2- Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $24.822.000

3- Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6: $26.364.000

4- Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT: $27.918.000

5- Renault Sandero Intens 1.6 CVT: $28.340.000

6- Chevrolet Onix LTZ 1.0 AT: $28.447.900

7- Fiat Pulse drive 1.3 CVT: $29.060.000

8- Renault Stepway Intens CVT: $29.140.000

9- Peugeot 208 Allure AT: $29.530.000

10- Citroën C4 Cactus VTi AT Feel: $29.610.000