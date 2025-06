Un filme de 2012 basado en una película de los 80 llegó a Prime Video.

Las plataformas digitales de series y películas son las nuevas aliadas de los fanáticos de las películas y series y, si bien no reemplazaron al cine, muchos usuarios las utilizan como su único consumo de este tipo de arte. De ese modo, un nuevo arribo a Amazon Prime Video generó repercusión entre los fans: se trata de una remake de un filme de la década del 80.

Blue Lagoon: el despertar es el nombre de la película que se estrenó en el año 2012 pero recientemente llegó a Prime Video y es una reversión del clásico La Laguna Azul, de Brooke Shields y Christopher Atkins. "Desamparados en una isla tropical, dos estudiantes de preparatoria (Brenton Thwaites, Indiana Evans) se enamoran mientras dependen uno del otro para sobrevivir", reza la sinopsis de la película en cuestión.

Blue Lagoon fue dirigida por Mikael Salomon y Jake Newsom y protagonizada por Indiana Evans y Brenton Thwaites; se trata de la tercera parte de la trilogía The Blue Lagoon de H. Devere Stacpoole. Lo llamativo de esta remake es que el actor Christopher Atkins, quien protagonizó la original en los 80, en la del 2012 interpretó a uno de los profesores del viaje. El filme tiene una duración total de una hora y media y obtuvo un puntaje de 5.3 puntos en el sitio web especializado en cine, IMDb.

Reparto completo de Blue Lagoon: el despertar

Indiana Evans - Emmaline "Emma" Robinson

Brenton Thwaites - Dean McMullen

Denise Richards - Barbara Robinson (la madre de Emma)

Patrick St. Esprit - Jack McMullen (padre de Dean)

Frank John Hughes - Phil Robinson (padre de Emma)

Alix Elizabeth Gitter - Lizzie (mejor amiga de Emma)

Carrie Wampler - Stacey Robinson (hermana pequeña de Emma)

Hayley Kiyoko - Helen (amiga de Emma)

Aimee Carrero - Jude (amiga de Emma)

Annie Tedesco - Ms. Collier (una de las profesoras del viaje)

Christopher Atkins - Mr. Christiansen (uno de los profesores del viaje)

El descargo de la actriz Indiana Evans sobre cómo lidia con la fama

"Me encanta estar aquí (en Australia), cerca de mi familia y trabajar con equipos australianos. En programas como A Remarkable Place es fundamental que todos a tu alrededor sean amables, respetuosos y capten la atención del público. Trabajar en el programa fue un sueño, porque todos eran una gran familia", comentó la actriz en una nota con el medio Now To love, el año pasado, en la que hizo un repaso por su gran carrera actoral que comenzó cuando era apenas una niña. Y siguió: "Como empecé a actuar de niña, hay momentos en los que piensas en cambiar de carrera o hacer otra cosa, porque hacer audiciones una y otra vez puede deprimirte. ¿Es esto realmente lo que quiero hacer? No tengo redes sociales y hay gente que se hace pasar por mí en línea y cosas así, así que me pregunto constantemente si vale la pena. Tengo que sopesar los pros y los contras. Pero eso aplica a cualquier trabajo".