Ángel de Brito, Gerardo Rozín y la historia que nadie imaginó: "Guardamos el secreto"

Ángel de Brito decidió hablar a un año de la muerte de Gerardo Rozín. El periodista contó la anécdota en su cuenta de Instagram.

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos y picantes de Argentina. Y pese a que maneja mucha información, mayormente difundida en los medios, también tiene filtros y en ocasiones no cuenta todo lo que sabe. Sin ir más lejos, en las últimas horas reveló una historia desconocida con Gerardo Rozín. Decidió hacerlo mediante Instagram, a un año de la muerte del conductor.

“Pleno 2000, un día que me llamó para felicitarme por La Linterna, y al día siguiente para reclamarme una info negativa para con Sábado Bus. Esa mini discusión de dos tercos, terminó en una amistad de quince años. Debatíamos todo el tiempo sobre la tele y la radio, intercambiábamos información por ideas de invitados y secciones. Nos escuchábamos todo el tiempo por teléfono”, comenzó diciendo Ángel de Brito.

Acto seguido, e introduciéndose en la anécdota que remataría este homenaje a su viejo amigo, Ángel de Brito agregó: "Después pasamos a eternos cafés y luego a cenas con Carmela (expareja de Rozín). Amaba la charla, el Morfi y los encuentros. Cuando se separaron, en las charlas incorporamos un tema: su destino amoroso. En un momento, le gustaba una de las actrices más talentosas y lindas del país. `¿Querés ver como me la levanto?´ Me canchereó en un Martín Fierro. ¡Y tuvo éxito! Creo que los tres guardamos el secreto”.

Sin decir el nombre de la actriz con la que Gerardo Rozín tuvo relación, Ángel de Brito hizo un meaculpa por el último tiempo en el que estuvo alejado del rosarino. “Nos alejamos, por voluntad y error de ambos (...) nos saludamos fríamente en otro Martín Fierro. Dos boludos. Nunca más hablamos”, lamentó el conductor de LAM, quien sigue recordando al mentor de La peña de Morfi como uno de sus más entrañables amigos.

Cuánto mide Ángel de Brito: la altura del conductor

Son pocas las veces que Ángel de Brito acepta brindar información sobre sí mismo, pero en 2020 la revista Gente consiguió entrevistarlo y el periodista explicó: "Yo me formé en Comunicación. No estudié para ser “celebrity”. Tampoco me gusta ni me seduce la fama, como a otros colegas que en algún momento decidieron pasar del periodismo al personaje".

De todas formas, se sabe que su estatura es de 1,74 metros y hace tres meses también accedió a que Carmen Barbieri lo entreviste en Mananísima donde habló sobre su vida en pareja con Javier Medina, su esposo.

Ángel de Brito y Javier Medina se casaron el 4 de junio de 2019 y la ceremonia fue estrictamente mantenida en un perfil bajo, con amigos de la pareja y un evento sencillo. El festejo de la unión se produjo el 11 de junio, concretamente en el Chateau de Puerto Madero. No hubo grandes despliegues ni repercusiones mediáticas.