Mirtha Legrand habló sobre el escándalo de Nico Vázquez y Accardi.

Mirtha Legrand habló sobre la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, después de que se sepa que el desencadenante de la misma fue una infidelidad de la actriz. Ante esa situación, la conductora no perdonó a la pareja y fue contundente en su opinión sobre el tema.

La madre de Marcela Tinayre salió al aire en El Trece y cuestionó a Gimena Accardi por haber hablado públicamente de su infidelidad, después de que Ángel de Brito diera la noticia. "Ella habló largo en cámara, en televisión. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se habla más", comentó Legrand ante lo que decía la periodista Karina Iavícoli, invitada en su mesa, sobre la separación.

"Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Es una fea palabra. Existe. Es así", agregó la conductora a modo de defensa a Nicolás Vázquez. Por su parte, Iavícoli marcó una diferencia con Legrand y sostuvo: "Ella quedó en un lugar feo. No está bueno. Entiendo su necesidad de hablar, pero queda en un mal lugar como mujer. Nunca vi a un hombre hacer eso. Me resulta molesto que la ataquen. Ella dice que fue una historia rápida, que no prosperó. Ella dijo un desliz. Le puede pasar a cualquiera. No lo veo como algo para que la maltraten, como la maltratan, en redes".

Qué dijo Gimena Accardi de su infidelidad a Nicolás Vázquez

"Con respecto a lo que voy a decir ahora que, insisto, no lo tendría que ni aclarar públicamente porque no le debo explicaciones a nadie. A la única persona que le debía explicaciones, ya se las di que era Nico. En 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque es cierto lo que se dijo ayer, pero la otra mitad de las cosas que se dijeron no, y de eso no me voy a hacer cargo", comentó Accardi. Y sumó: "Di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar".

Por su parte, Nicolás Vázquez se pronunció después de las declaraciones de su esposa y soltó: "Hoy Gime decidió dar la versión de los hechos, la verdad es esa. Ella sentía que necesitaba aclarar, la quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante, seguimos siendo familia. De hecho, hoy al mediodía estuve con ella, me fui para nuestra casa a acompañarla, ver como estaba porque fue una mañana muy movida".