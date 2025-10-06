Mirtha Legrand y una triste noticia para la televisión argentina.

La histórica conductora televisiva Mirtha Legrand comunicó una dolorosa noticia en el programa que conduce los sábados a la noche por Eltrece. Qué dijo Mirtha.

"José Martínez Suárez hubiera cumplido 100 años el jueves pasado. Fue un gran director de cine argentino, guionista, productor y, sobre todo, mi amado hermano", expresó Mirtha Legrand el sábado pasado.

Luego, expresó: "Mi recuerdo para él. Para vos Josecito". En ese momento, la emoción de la conductora atravesó la pantalla y ella se mostró visiblemente conmovida.

Una vez que recordó a su hermano, Mirtha Legrand presentó a Federico Bal, la doctora Elba Marcovecchio, Gonzalo Aziz, Graciela Ocaña y Gabriel Oliveri, los invitados del último programa que se emitió.

El sentido homenaje a Mirtha Legrand en los Martín Fierro 2025

La semana pasada, la conductora recibió un sentido homenaje en la gala de los premios Martín Fierro 2025. Tras la emisión del video, fue ovacionada por todos los presentes y se la vio profundamente emocionada. " "Le he dado mi vida a esta profesión, empecé a los 14 años y ahora tengo muchos, muchos, muchos. Vine con Silvestre, el hijo de Juana, también con ella; con Nacho; con mis productoras que son excelentes", sostuvo Mirtha en los Martín Fierro 2025.

Tras el abrazo con su hija, Marcela Tinayre, y su nieta, Juana Viale, Mirtha Legrand se dio un histórico abrazo con Susana Giménez. "Una cosa les quiero pedir: cuando salgan las personas que ya no están entre nosotros, por favor hagamos un pequeño esfuerzo y pongámonos de pie", pidió al final de sus palabras.