El cruce de Mirtha Legrand con una invitada a la Mesaza.

Este último sábado 27 de septiembre tuvo lugar una nueva edición de La Noche de Mirtha conducida por Mirtha Legrand, que tuvo invitados de todo tipo: Emilio Monzó, Fernando Dente, Natasha Niebieskikwiat, Liliana Caruso y Sofía Zámolo dijeron presente en la mesa más simbólica de la televisión argentina.

Al comienzo del programa, la histórica mediática señaló a aquellos con los que hace tiempo no compartía un almuerzo o cena de estas características, reparando en la última integrante mencionada. Con ella se generó un momento que para algunos generó tensión, aunque es parte del ADN de "La Chiqui": uno en el cuál esta realizó un comentario sobre el nombre de la hija de la actriz.

El comentario de Mirtha Legrand sobre la hija de Sofía Zámolo

Sofía Zámolo, modelo invitada a la mesa de Mirtha Legrand.

"¿Qué edad tiene tu chiquita?", le consultó primeramente Mirtha a la modelo. "Cumple 5 en un mes", le contestó esta, tras lo cual la conductora le pidió que le recuerde el nombre de la misma. "California", señaló Zámolo, algo que sorprendió a los demás miembros de la mesa y la felicitaron por el original nombre. Sin embargo, "La Chiqui" atinó a reirse y volvió a ser inquisitiva. "¿Y cómo la llaman? ¿Cala?", prosiguió. "Cali, Calita, Calucha", comenzó a enumerar su interlocutora. "¿Pero existe el nombre California?", lanzó la presentadora.

"Sí, hay otras 'California'. El día que decidimos empezar a buscar estábamos justo de vacaciones y empezamos a ver en todos lados que decía 'Cali' y nos parecía dulce el sobrenombre. Un día mi marido me dice 'Cali me gusta, California me gusta como original'. Él eligió California, todo el mundo piensa que fui yo. Cuando nos pusimos a ver qué quería decir California hablaba sobre una novela española, que hablaba sobre la heredera que llena de luz, amor y prosperidad. Nos gustó mucho el significado, entonces lo elegimos", narró Sofía Zamolo respecto a cómo fue que se decidieron por ese nombre.

Lejos de convencer esto a Mirtha Legrand, esta dejó entrever su filosa opinión: "Es raro, es raro. No te digo que es feo, te digo que es raro. En la vida es la primera vez que lo escucho". Aún así, puso un paño frío para evitar rispideces: "Pero lo pusiste vos y está bien".