Mirtha Legrand y un picante comentario sobre Javier Milei: "No va más".

Mirtha Legrand deleitó a su público con una nueva mesaza, en la transmisión de este último sábado 20 de septiembre a las 21:30. La diva estuvo acompañada de notables figuras de ámbitos diversos: José Luis “El Puma” Rodríguez, Edgardo Alfano, Amalia “Yuyito” González, Silvina Escudero y el doctor Guillermo Capuya.

En determinado momento, la histórica conductora habló con la ex pareja de Javier Milei respecto a la gestión de este último, diálogo donde también participó el trabajador de prensa de Canal 13 y TN. Allí, "La Chiqui" lanzó una picante frase sobre el presidente y mencionó que el momento del país lejos está de ser el idóneo.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre Milei?

Mirtha Legrand lanzó un picante comentario sobre Javier Milei.

El nombre del primer mandatario entró en la mesa cuando Mirtha le preguntó a Yuyito González, exnovia de este, sobre cómo quedó el vínculo con él. "Yo soy la mujer que está acompañando a quien está armando el destino de mis hijos y mi nieta. Yo lo tengo en un alto valor, entiendo que lo que él hace es con el futuro de mi familia en juego", manifestó la exmodelo, algo a lo cual le siguió una interrupción por parte de Edgardo Alfano.

"Milei cambió la forma de comunicarse con la gente, le aconsejaron, ya no insulta a los periodistas", aportó el hombre que ejerce en Todo Noticias. "Escuché un discurso ayer, muy tranquilo", le respondió Mirtha, a lo cual este prosiguió: "Cambió, le aconsejaron eso porque veían en las encuestas que la gente, en medio de la situación general, eso le estaba recriminando".

Fue allí cuando la diva lanzó, tajante: "No, la violencia no va, no va". El trabajador de prensa le recordó que "cambió", pero Mirtha le jugó otra carta de su baraja, en alusión a la situación actual del país: "Y bueno, porque la cosa se puso... complicada".