Mirtha Legrand incomodó a Guillermo Francos en vivo.

Mirtha Legrand recibió en su mesa de El Trece al Jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Guillermo Francos. La conductora fue fiel a su espíritu incisivo y, con algunas acotaciones, incomodó al político en alusión a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

La madre de Marcela Tinayre sostuvo una vez más que le duele cuando escucha relatos de argentinos que no tienen dinero para llegar a fin de mes o para alimentar a sus familias. Ante ese comentario, Francos reaccionó contundente y le dijo sin tapujos que sentía que le estaba echando la culpa a su gobierno, ante lo que Mirtha Legrand no se achicó.

"Me destroza el alma cuando escucho por radio o televisión 'no me alcanza para comer', los jubilados. Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra", fueron las contundentes palabras de Legrand tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires. Por su parte, el Jefe de Gabinete respondió fuerte: "En cuánto tiempo se soluciona Mirtha... Cuántos años de crecimiento necesita la Argentina para solucionarlo, cuánto tiempo necesita la Argentina de estabilidad para solucionar este problema... Usted tiene 1,6% de personas que aportan para pagarle a un jubilado. Sabe lo que siento, Mirtha cuando usted me hace esta pregunta... Es como que siento que me está echando la culpa. Hace un año y ocho meses que estamos en el gobierno".

Ante la acusación de Francos, Mirtha respondió: "No, yo no le echo la culpa a usted... Al gobierno le echo la culpa, no han solucionado estos temas". Y él siguió: "En recursos naturales, riqueza infinita".

Mirtha Legrand y Javier Milei.

Mirtha Legrand contó qué le hubiera preguntado a Perón si lo entrevistara

"A Perón me hubiera gustado entrevistarlo. Le hubiera preguntado si fue un hombre feliz. Tenía tanto poder y le gustaban tanto las mujeres, era un poco mujeriego. Me gustaría saber si la vida lo había hecho un hombre feliz. Tuvo una infancia muy dura, creo que tuvo problemas con la madre", comentó Legrand sobre la entrevista a Juan Domingo Perón que no pudo ser.

Asimismo, Mirtha Legrand recordó el momento en que conoció a Perón y a Evita: "Nos citaron a todos los actores. Siempre los gobiernos nos han reclamado algo. Siempre dependieron de nosotros. A mí me mandaron a Córdoba. Yo soy una mujer grande. He visto a todo el mundo y todo el mundo me ha visto. Que eso es importante".