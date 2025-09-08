Mirtha Legrand recordó la vez que conoció a Juan Domingo Perón.

En una nueva emisión de su clásico programa, Mirtha Legrand reveló qué figura histórica le hubiera gustado tener como invitado en su legendaria mesa. Sin dudarlo, La Chiqui respondió: "A Perón me hubiera gustado".

La conductora, que a lo largo de su carrera entrevistó a los personajes más influyentes de la política argentina, reconoció que Juan Domingo Perón es una cuenta pendiente. "Le hubiera preguntado si fue un hombre feliz", dijo.

Y agregó: "Tenía tanto poder y le gustaban tanto las mujeres, era un poco mujeriego. Me gustaría saber si la vida lo había hecho un hombre feliz. Tuvo una infancia muy dura, creo que tuvo problemas con la madre".

Sus encuentros con Perón y Evita

Mirtha recordó los dos únicos momentos en que se cruzó con el expresidente. Fue durante colectas solidarias tras el terremoto de San Juan. "Nos citaron a todos los actores. Siempre los gobiernos nos han reclamado algo. Siempre dependieron de nosotros. A mí me mandaron a Córdoba", explicó.

También evocó la única vez que vio a Eva Duarte de Perón, en un cóctel organizado por Paco Jamandreu. "Era una linda mujer, muy cuidada, muy arreglada", aseguró.

La anécdota sorprendió a Santiago Maratea, invitado de la noche, que no podía creer que Mirtha hubiera estado frente a Evita. Entre risas, la conductora bromeó: "Yo soy una mujer grande. He visto a todo el mundo y todo el mundo me ha visto. Que eso es importante".