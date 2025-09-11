Guido Kaczka rompió en llanto en pleno programa.

La transmisión de Buenas Noches Familia en eltrece vivió un momento de profunda emoción cuando Guido Kaczka, conocido por su serenidad ante historias conmovedoras, no pudo contener las lágrimas frente al relato de un joven participante. Las imágenes se hicieron virales debido a la alta emoción que tuvo el conductor.

El muchacho contó que perdió a sus dos padres durante la pandemia de COVID-19 y que, tras su fallecimiento, sufrió una traición inesperada: “Un amigo de la primaria me robó la parte de mi herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos. El 8 y el 9 de mayo, los dos murieron por Covid, en pandemia”.

Profundizando en su testimonio, detalló que sus padres fueron internados antes de la llegada de las vacunas y que no pudo despedirse: “Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos”. También recordó una promesa hecha a su padre: “Yo le dije a mi viejo ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero nadie está listo para perder a los padres”.

Las palabras de Guido Kaczka en medio de su emoción

Visiblemente afectado, Kaczka expresó: “Nos caímos los dos. Nos caímos todos. Son unas historias increíbles. Para hacer mi trabajo tengo que pasar un poco por encima las cuestiones porque contás la historia y me sentí ahí, en ese lugar, me sentí vos”.

La emoción alcanzó a todo el equipo, como él mismo reconoció: “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así”. Finalmente, el conductor reflexionó sobre el impacto de escuchar testimonios tan duros: “Mi mamá me decía la otra vez ‘no sé cómo aguantás las historias’. Uno aguanta hasta que no aguanta”.