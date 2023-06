Mirtha dijo lo que todos piensan de su vida: "El fin de mis días"

La conductora recibió un premio por los 55 años al aire que cumplió con sus clásicos almuerzos e hizo una importante revelación sobre su futuro.

Mirtha Legrand cumplió hace unos meses 96 años y mientras aguarda que se cierren las negociaciones para su regreso a la televisión, aprovecha para disfrutar los homenajes que le realizan. Fue así que asistió a un evento de una cadena de hoteles en Mar del Plata e hizo una impactante revelación sobre su futuro.

Tras abandonar El Trece, su nieto y productor, Nacho Viale, comenzó a negociar con Marcelo Tinelli y su equipo la vuelta de la diva de los almuerzos a América TV. Inicialmente los avances fueron muy prometedores, pero en las últimas semanas surgieron detalles que pusieron en duda el desembarco. "En la mesa chica que acompaña a Mirtha a los teatros, a las cenas y demás, todos dicen ‘si estuviera cargo Carlos Rottemberg, ella ya estaría al aire‘", indicaron en Socios del Espectáculo.

Pero pese a las trabas, Mirtha dejó en claro que no piensa retirarse de la televisión. “Tengo 96 años y sigo trabajando y me levanto todos los días con ganas de estar en televisión, de conectarme con la gente, realmente es casi un milagro", subrayó Mirtha durante el discurso que dio para agradecer el reconocimiento que le entregaron en noche de la tradicional gala por el Día del Periodista que realiza el Hotel Costa Galana. "Muchas gracias por este fantástico premio”, agregó con la estatuilla de pluma, realizada por el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols.

La diva también aprovechó la ocasión además para compartir detalle de las tratativas para volver a sus tradicionales almuerzos, que cumplieron 55 años al aire. “Yo no soy periodista, soy conductora que no es lo mismo, el periodismo me merece mucho respeto", aclaró y explicó: "Estoy en tratativas para volver a la televisión, no sé si va a ser en América o en el Trece, pero volveré a trabajar hasta el fin de mis días, hasta que Dios me dé salud”, agregó. “Disfrutemos que la vida es corta, como digo siempre, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan”, cerró entre aplausos y risas de los invitados.

El escultor de la estatua de Mirtha rompió el silencio

Villa Cañás, el pueblo natal de Mirtha Legrand, cumplió 121 años e inauguraron una estatua de la diva como homenaje. Sin embargo, la escultura despertó polémica en las redes, Marcela Tinayre la criticó con firmeza, la conductora reconoció que "no le gustó" y finalmente decidieron removerla para hacerle algunas modificaciones.

Tras la gran repercusión del episodio, el artista a cargo de la obra, Daniel Melero, quedó en el ojo de polémica. Por lo que acudió a su Instagram para hacer su descargo. “Uno se pone un poco triste por tratar de querer homenajear a una persona incluso en vida y que esa persona esté conforme con esto. Lamentablemente esto no ha sucedido, fue todo lo contrario lo que ha pasado”, sostuvo el escultor, quien también fue responsable de representar a otras destacadas figuras nacionales como Lionel Messi y Soledad Pastorutti.

“Yo sólo fui un puente. El homenaje a Mirtha Legrand se lo hace Villa Cañás. Quería aclararlo porque mucha gente no lo tiene claro. Yo soy un escultor que hace esculturas. Las obras son de hierro. Esta es la expresión de lo que yo pienso es la imagen de Mirtha", explicó y agregó: “Lo que yo no pude entender es por qué el ensañamiento inapropiado que han tenido de poder y tratar en todo momento de destruir esta creación. Y no hablo de la creación literal de la escultura, sino de la creación de homenajear a una persona”.

En ese sentido, remarcó: "Se ensañaron hasta destruir totalmente este proyecto, esta idea. Es una pena porque esto sucede a menudo. Creo que hay que revisarlo, la sociedad está muy complicada en este sentido y se opina mucho sin tener en cuenta nada y sin saber, eso es lo más triste". Y añadió: “Yo estoy muy contento porque sé que hay muchas personas que están en mi ciudad y están cerca y me conocen. Yo sé cómo soy, sé lo que hago, qué es lo que realizo en mi trabajo. No soy un improvisado, he trabajado y he hecho muchas obras en todo el país”

A modo de cierre, señaló: “Soy una persona que apoya todo lo que hay que crear, todo lo que es construcción, para arriba, eso lo apoyo totalmente. No me gustan las personas que son destructivas. Sepan que estoy bien dentro de todo lo que ha sucedido”.