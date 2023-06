Mirtha Legrand habló de su estatua y fue contundente: "Realmente"

Marcela Tinayre se indignó con la escultura de su madre que inauguraron en Villa Cañás. La diva de los almuerzos salió al aire en Polémica en el Bar y no ocultó su opinión sobre la obra.

Mirtha Legrand fue homenajeada en su cuidad natal, Villa Cañás, pero la escultura generó polémica. Las autoridades del pueblo santafecino inauguraron una estatua de la diva de los almuerzos en el marco de los festejos por los 121 años de la fundación de la localidad.

La escultura fue colocada en un predio que lleva su nombre para embellecer el espacio público y también recordar a la presentadora que nació allí hace 96 años.. El encargado de realizar la obra fue el artista cordobés Daniel Melero, quien detalló que la escultura está íntegramente realizada con bronce y que le llevó dos meses y medio terminarla. Sin embargo, el resultado no fue del agrado de Mirtha y tampoco fue bien recibida por los usuarios de Twitter, que le dedicaron divertidos memes.

"Me mandaron fotos cañaseños. Está José mi hermano también que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje", indicó Legrand horas después de la inauguración, en diálogo con PrimiciasYa, y agregó: "Una pena que no pusieron a Goldy, ella estaba en contacto siempre con muchos miembros de Villa Cañás. La verdad que los tres hermanos éramos muy cañaseños, pero el más ligado fue nuestro amado José. Muy emotivo".

Pero la diplomacia de Mirtha no tuvo correlato en la reacción de Marcela Tinayre. La conductora de Polémica en el Bar sacó al aire a su madre y fue contundente: "¿Qué es ese mounstruo que han hecho? Contame, estamos impresionados, yo por lo menos como hija. ¿Qué es esa estatua?".

"No me gustó, me veo rarísima. Realmente no me favorece para nada", reconoció Chiquita. "¿Cómo te va a gustar eso? Demasiado diplomática estuviste. Los dientes... ¡Es horrible mamá! Me niego a que esa seas vos", sostuvo Marcela, sin poder disimular su indignación.

"No sé quién la hizo. No me gustó. No es le molde de mi cara, quedó rarísima", admitió Mirtha, aunque aclaró que estaba agradecida con el gesto. "Esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua. Tengo gente amiga en Villa Cañás, así que los voy a llamar y preguntar quién fue el escultor o escultura y quién lo pagó", sostuvo antes de despedirse de su hija.

La decisión familiar que defraudó a Mirtha Legrand

El regreso de Mirtha a la televisión es una incógnita desde hace meses. Tras haber definido su salida de El Trece, todo parecía indicar que iba a desembarcar en América TV de la mano de Marcelo Tinelli. Sin embargo, en las última horas trascendió que la familia de la diva ya tomó una decisión sobre su futuro.

Según dieron a conocer en Socios del Espectáculo, Nacho Viale ya abandonó las negociaciones para que Mirtha regrese a la televisión en el 2023. "Ojalá que no, pero más o menos estaría casi descartada la posibilidad de que Mirtha vuelva a la televisión. Ojalá que esto se revierta, pero es la situación hoy", detalló Adrián Pallares.

De inmediato, las panelistas sumaron su opinión al respecto y compartieron más información sobre el tema. "No es lo que quiere Mirtha, quiere volver a la tele, lo antes posible... dicho por ella", reveló Mariana Brey. Asimismo, Nancy Duré sumó: "Todos los domingos, cuando se reúne con sus amigas, empiezan a postear fotos... para mostrar que Mirtha está bien, que puede volver".

Sin embargo, Pallares fue contundente y contó los motivos por los que la familia prefiere aplazar el regreso de la diva a la pantalla chica. "Mirtha está bien, pero hoy por hoy, la familia prefiere que Mirtha esté tranquila, que vaya al teatro, que descanse, y ver un poco qué pasa".