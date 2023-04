Marcelo Tinelli le robó una figura a Adrián Suar y desató una crisis en El Trece

Ángel de Brito confirmó la llegada de una histórica conductora a la pantalla de América TV. Se trata de la segunda estrella que abandona el canal dirigido por Suar.

El desembarco de Marcelo Tinelli como gerente artístico de América le generó varios dolores de cabeza a Adrián Suar. Además de dejar las noches de El Trece sin el Bailando 2023, ahora el gerente de programación del canal ubicado en Constitución sufrió la pérdida de una de sus máximas figuras en manos del exdirigente de San Lorenzo.

Ángel de Brito confirmó que Mirtha Legrand es la flamante nueva integrante América TV. De esta manera, Tinelli sigue perjudicando directamente a su exempleador y le quitó otra de sus estrellas, ya que Carolina "Pampita" Ardohain será una de las jurados del certamen de baile.

"Angelito es verdad lo de Mirtha Legrand a América?", le preguntaron por Twitter al conductor de LAM y el periodista respondió: "Si". La información también fue difundida por el presentador del Run Run, Fernando Piaggio, que hasta se animó a felicitar a Legrand por su nuevo trabajo.

Desde que "La Chiqui" quedó desligada del contrato que tenía con El Trece tras 10 años en esa pantalla, crecieron los rumores sobre que su regreso a la televisión sería en la señal de Daniel Vila. Y la confirmación se dio luego de que se supiera que su hija Marcela Tinayre estará al frente de Polémica en el Bar.

Esto no hace más que confirmar que la idea de Marcelo Tinelli es reclutar a los mejores integrantes de cada medio, motivo por el que insiste tanto con los exparticipantes de Gran Hermano. Por otro lado, ahora resta saber qué ocurrirá con Juana Viale, quien estaba a cargo del Almorzando desde 2020, pues su abuela solo conducía La noche de Mirtha.

Suar reveló cómo es su relación con Tinelli

Hace algunas semanas, durante el estreno de la obra teatral Votemos, Adrián Suar rompió el silencio sobre varios temas: su relación con Tinelli, las negociaciones con Mirtha Legrand para que continúe en El Trece y las denuncias públicas por abuso contra Jey Mammón.

Consultado sobre la diva de los almuerzos, Suar subrayó: "Espero tenerla en la pantalla, pero como siempre digo, si no está en El Trece estará en otra pantalla. Es así", No obstante, reconoció la renovación del contrato "se enfrió" y agregó: "Es por un tema económico nada más pero me gustaría tenerla".

Luego, le pidieron su opinión sobre la llegada de Tinelli a América TV y reveló cómo quedó su relación. "Lo veo bien. Quedó todo bárbaro. Terminamos en muy buenos términos por suerte", subrayó. "Podría hacer sido distinto, a veces pasa. La tele a veces te genera amigos o enemigos momentáneos", añadió.