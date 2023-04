Interna en América: Baby Etchecopar puso el grito en el cielo contra Tinelli

El conductor de América 24 está molesto por la llegada del nuevo gerente artístico del canal y ya le marcó la cancha. Etchecopar reveló qué le dijo por teléfono en la primera charla que tuvieron.

Marcelo Tinelli desembarcó como gerente artístico de América TV y causó revuelo en el mundo televisivo. Su llegada al canal ya tuvo las primeras consecuencias, como por ejemplo el despido de Nicolás Magaldi y el próximo estreno del Bailando 2023 en esa señal. Sin embargo, una de las figuras del canal no se tomó con alegría la llegada del conductor y ya le marcó la cancha.

Se trata de Baby Etchecopar, que no dudó en dejar en claro su terminante postura frente a los cambios que podría querer implementar en el oriundo de Bolívar. Consultado en un móvil de Socios del Espectáculo, el conductor subrayó: "Viene con cambios e ideas para él. A mi no me va me tiene que cambiar nada, el programa va a seguir tal cual. A mí no me baja línea nadie".

Luego, reveló que Tinelli ya se comunicó con él. "El otro día me llamó asustado. Le dije: 'Pibe, hacé lo que tengas que hacer, pero conmigo no'. Es así, corta la bocha", afirmó Baby y agregó: "Igual, no le creo nada. Viste que en los canales de televisión 'cómo te quiero, qué bien que estás... en tu lugar va a ir ahora una novela turca', y te echaron a la mierda, te quedaste sin laburo. Por eso hay que abrir el paraguas antes de que llueva".

Entonces, el cronista le preguntó qué sucedería si le dice que quiere que su programa empiece unos minutos más tarde, o que sume panelistas. Sin dar un segundo para la duda, Baby sentenció que le diría: "No, Marcelo, hacé lo tuyo, que esto anda bien, venimos hace años ganando. Como decía Enzo Ferrari, cuando algo anda bien, no se toca. No necesito ninguna batuta".

Rápidamente, destacó: "A mí no me van a tocar nada, porque me voy". Y finalizó comentando que no lo invitaría a su programa, pero sentenció: "Yo creo que si viene, le pondría los puntos, cómo quiero que se maneje... Que no me toquen la hora y el estacionamiento, Mirá qué poco pido, después de tantos años de laburo".

Baby Etchecopar enojado con la llegada de Marcelo Tinelli

Baby Etchecopar le dio una bienvenida para nada amistosa a Tinelli. El conductor de Basta Baby, con un tono irónico, cargó contra el flamante gerente de América TV y aseguró que no se va a “dejar mandar” por él. “¿Vieron que viene Marcelo a América? ¿Vos te creés que yo con 40 años de profesión me voy a dejar mandar por Tinelli?”, comenzó la apertura de su programa el día que se confirmó el nuevo de puesto del conductor de ShowMatch en la señal.

En esa misma línea, nombró también a Paulo Vilouta y Rolando Graña y aseguró que ninguno de los dos se plegarán a las órdenes del exdirigente de San Lorenzo: “¿Vos te creés que Vilouta va a recibir órdenes de Tinelli? ¿Vos creés que nuestro director, Graña, se va a dejar mandar por Tinelli?”.

Además, se refirió al recibimiento que le dieron otros colegas en el canal, que tomaron con alegría la llegada del conductor. “Hoy estaban todos excitados. Estaba (Fernando) Dente como loco, se tiró al piso”, expresó. En esa misma línea, cuestionó esa reacción y afirmó que Tinelli impulsará “cambios drásticos” en la programación del canal: “¿Saben cuánto van a durar todos con Tinelli? Va a decir: ‘Este no me gusta, este tampoco’. Y nos va a rajar a todos”.

Sin abandonar la ironía, a pesar de que la molestia se percibió real y muy marcada, realizó una broma en la que trajo “las cenizas” del gerente artístico anterior. “Ya hoy hicieron cag... al director artístico, voy a buscar las cenizas. Despidan al gerente de programación, ya vino Tinelli. Fuerte aplauso y gracias por todo. Bienvenido Tinelli, hacé lo que quieras”, cerró entre las risas de sus compañeros, mientras de fondo se escuchaba una música de homenaje.