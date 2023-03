Internas en A24: Baby Etchecopar destrozó en vivo al Pelado Trebucq

Baby Etchecopar picanteó al "Pelado" Trebucq, su nuevo compañero en A24, con una filosa frase.

Baby Etchecopar generó una fuerte tensión en la pantalla de A24 en las últimas horas luego de que disparara con munición gruesa contra Esteban "Pelado" Trebucq, su nuevo compañero en el canal del Grupo América. "Esto no es Crónica. Esto es América 24, una institución", chicaneó picante el polémico conductor a su colega.

El Grupo América está viviendo tiempos difíciles en materia de rating, tanto en América TV como en A24. La tensión se palpa en la pantalla de ambas señales, en las que ya se produjeron varios encontronazos entre sus figuras por distintos motivos. Uno de los más recientes ocurrió en los últimos días y tuvo como protagonistas a dos importantes periodistas del canal de cable.

Es que en la previa de su clásico editorial con el que suele comenzar su programa, Baby Etchecopar empezó a bromear con sus compañeros y quien ligó un palito fue nada menos que el "Pelado" Trebucq, una de las grandes apuestas para este año de la señal de noticias. La Cruel Verdad, el programa del ex Crónica, está antes de Basta Baby y al polémico conductor no le convencen los números de rating que le deja su nuevo compañero.

Mientras se divertía con sus compañeros, Etchecopar hizo llamar al encargado de limpiar los estudios y lo mandó a que fuera a limpiar el de Trebucq con una indicación clara y muy picante: "Andá a limpiar el muerto que deja el Pelado". Irónico y lejos de terminar ahí con sus quejas, Baby siguió durísimo contra su nuevo compañero de pantalla.

"Pelado, déjate de romper los huevos. Los últimos cinco minutos parece que largás el timón. Venís bien y me lo estrellás", se quejó el polémico conductor. Para cerrar, Baby Etchecopar le dejó un mensaje final al "Pelado" Trebucq marcándole las diferencias entre su nuevo canal y su anterior trabajo: "Si vas a ir a buscar a los que no tienen luz, quedate con ellos. La tele se hace acá, Pelado. Esto no es Crónica. Esto es América 24, una institución. Un canal que mantiene el cero permanente todo el día".

Giro inesperado: la relación desconocida entre la ex de Fede Bal y Baby Etchecopar

La ex de Fede Bal conoce a Baby Etchecopar más de lo que la gente se imagina. De hecho, sus vidas están unidas desde hace años y sus familias también. Pasaron navidades y fiestas de año nuevo juntos, algo totalmente desconocido para la gente que sigue de cerca el escándalo por los chats filtrados.

En diálogo con LAM, Baby Etchecopar reconoció que la familia Aldrey es parte de su vida y son amigos desde hace muchos años. De hecho, insistió en que le aconsejó a Sofía dejar a Fede Bal en más de una oportunidad: "El papá me decía: 'Mirá que le dijimos cuatro años...'. Es más, Baby se lo dijo cuatro años: '¿Qué hacés ahí? Salí de ahí, no es tu territorio'. Le decían ‘la novia de Fede Bal’ y ella no es un botín de guerra. Y entonces llegaba Navidad y Año Nuevo, venía a pasarla con nosotros, y le preguntaba cuándo venía Fede Bal, a propósito, y me decía 'no hoy no puede porque...'. '¿No te das cuenta que sos una pelo…?', le decía”.

"Es una pelea de infidelidades y dentro de este ambiente en 40 años de profesión, he visto muchos casos. La familia está mal, es un apellido conocido. Están enojados. No conozco que tenga perfil más bajo y sean más correctos que los Aldrey. La mamá es abogada y el papá empresario. Hasta la casa tiene perfil bajo porque parece de clase media. Estar involucrados en un puter… mediático… les da vergüenza hablar del tema", continuó Baby Etchecopar, quien sentenció: "No sé dónde conoció Sofía a este pibe. Son dos mundos opuestos. Vos ponés un pez de agua dulce en agua salada y lo matás, y viceversa. Eso es el ambiente del espectáculo, respecto a la vida cotidiana".