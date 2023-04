Marcelo Tinelli ya se deshizo de una figura de América TV tras su llegada al canal

En medio de su arribo como gerente artístico y conductor de dos programas de América TV, Marcelo Tinelli tomó una drástica decisión con una figura del canal. A quién echó.

Marcelo Tinelli tuvo que tomar una importante decisión en su llegada a América TV que causó revuelo en el mundo del espectáculo. El nuevo gerente artístico y conductor del canal echó a una figura con la que ya había trabajado en El Trece y parece que la relación es de máxima tensión.

En Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece, dieron detalles sobre la inesperada postura de Tinelli hacia un conductor figura. Se trata de Nicolás Magaldi, quien acaba de ser despedido de América TV luego de estar en pantalla hasta fines de marzo.

"Lo que cuentan es que a Nico le empezó a parecer muy raro, se enteró 15 días antes de que su programa terminaba. Tenía varias propuestas y una era Polémica en el bar, Intratables, hizo un piloto incluso. Estaba dentro de las posibilidades que compartiera con la llegada de Pamela David la mañana de América, que convivan los dos programas", señaló la panelista Mariana Brey. El piloto que grabó quedó sin efecto y, según indicaron, Tinelli decidió que no forme más parte del canal.

Frente a esta situación, Magaldi rompió el silencio con Socios del Espectáculo y dijo: "Estoy viendo si pueden aparecer otros proyectos. Este verano estuvo muy movido el canal con la llegada o no de Marcelo hasta que firmó. Imagino que va a armar la artística para donde él quiera". Cabe recordar que el conductor de 36 años ya trabajó con "El Cabezón" cuando participó de Bailando por un sueño en El Trece. Además, integró la productora Ideas del Sur y encabezó el ciclo La cocina del show, pero no terminó todo en buenos términos. "No sentí una contención tan grande hacia mi persona como conductor, como que querían llenar un lugar que era el de Mariano (Iúdica) que se había ido y no era el mío", había dicho Magaldi tiempo atrás en diálogo con Clarín.

El insólito motivo por el que Marcelo Tinelli rechazó a Julieta Poggio

Luego de convertirse en la tercera finalista, Julieta Poggio habló a fondo de sus proyecciones laborales para futuro frente al éxito que le impuso Gran Hermano. Sin embargo, aseguró que no todo fue alegría e incluso reveló que fue rechazada por Marcelo Tinelli.

Como invitada al ciclo Biri Biri, programa de radio emitido por Républica Z, Poggio contó cuando la producción de Showmatch la rechazó para ser bailarina del famoso programa. Precisamente, la joven sufrió un accidente que la dejó fuera de este gran sueño.

"Yo hice un casting para ser chica ShowMatch en su momento. Hice dos, uno que al final fue la pandemia y no se hizo y el segundo me caí en la pirueta", empezó por confesar Poggio. Luego recordó detalles sobre el casting en donde quedó fuera: "En la doble pirueta me trabé el taco y me caí".

Más allá de esta situación, tras anunciar su debut en América TV con una nueva temporada de ShowMatch, Tinelli aseguró que le gustaría tener a Poggio en el programa. En este marco, la bailarina reveló: "Depende si aceptaría, pero siempre es algo que se quiere, aunque el llamado no existió".