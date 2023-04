Filtran el mal momento de Adrián Suar en El Trece: "Preocupante"

Adrián Suar atraviesa una mala situación con El Trece. Marina Calabró filtró detalles del momento que vive el gerente de programación con el canal.

Adrián Suar atraviesa una situación sumamente compleja. De acuerdo a lo que indicó Marina Calabró, panelista del programa radial Lanata Sin Filtro,el gerente de programación vive un mal momento al frente de El Trece, canal que viene de varias derrotas fuertes en la batalla por el rating con Telefe.

Teniendo en cuenta que Suar apostó fuerte a la producción de ATAV 2 (Argentina, Tierra de Amor y Venganza), que fue estrenada hace apenas una semana, Calabró indicó que la novela comenzó de mayor a menor, por lo que resulta una gran preocupación para las autoridades del canal del Grupo Clarín: "Todos los promedios fueron a la baja. En el promedio de la planilla daba 10, después fue 9.7, después 7.8 y luego este 7.5. O sea, fue a la baja durante toda la semana, y también los cuartos a la baja, que quizás es el dato más preocupante...".

En tanto, la panelista del programa conducido por Jorge Lanata analizó cómo se comporta la gente cuando ve la ficción de El Trece: "En el primer minuto de la novela, el público empieza a emigrar hacia Telefe y hacia el cable. En el segundo minuto hay una suerte de estampida. Le diría que todos los días fue más o menos igual, más o menos gente pero se dio el mismo fenómeno que estamos analizando".

De todas formas, Marina especificó que hay gente que, tras el final de cada episodio de la novela brasileña, Pantanal (Telefe), opta por emigrar a El Trece para ver ATAV 2. "El problema es que a los dos minutos apagan... no retiene esta audiencia que capta de la telenovela brasileña", planteó.

Finalmente, Calabró consideró por qué ATAV 2 no resultó exitosa en el rating de la TV argentina. "Mi sensación es que la temática es muy densa a cualquier hora, más a la hora del cierre del día, quizás lo último que ves antes de dormir", sostuvo. Y agregó: "En lo personal, yo prefiero alivianar. La verdad es que no está bien compensado en la novela lo luminoso y liviano, con lo más denso, profundo, de los años oscuros. Para hacerlo diario es como que me ahoga".

Marcelo Tinelli contó la verdad de su salida de El Trece

En diálogo con LAM y tras haber firmado el contrato con la señal del cubo en vivo, Tinelli se sinceró y contó cómo terminó su contrato con El Trece, señal de la que formó parte por más de 15 años. Además, precisó como está su relación con Adrián Suar.

"Fueron 17 años de un muy buen laburo que hicimos juntos", empezó por reconocer Tinelli. Sin embargo, reveló cual fue el punto de inflexión en el canal del sol: "La pandemia nos cambió a todos, terminé el último contrato que fue de 3 años y fue medio raro".

En esta marco, añadió: "Nos costó arrancar otra vez después de no trabajar durante un año (2020), además veníamos de un Bailando en 2019 que hacíamos 15 puntos de rating toda la noche". Como un repaso de los últimos programas que llevó a cabo, Marcelo reconoció que nunca se sintió cómodo con los formatos que le tocó hacer en los últimos años.

"La Academia fue un programa donde no me sentía cómodo porque era pandemia y toda la gente con barbijo, fue extraño", reveló. Luego, profundizó: "Canta Conmigo Ahora fue un formato muy bueno, pero no me hacía sentir muy cómodo. Ese fue el formato que le gustó a Adrián Suar".

Por último, confesó que su última etapa en El Trece no fue lo mejor porque se trataba de un ciclo grabado, dejó del lado el vivo que tanto le gustaba y tuvo que encarar un formato que no le convencía tanto. "Yo me sentí bastante atado, pero le fue bien durante la primera mitad, después nos agarró Gran Hermano y el Mundial de Qatar", sentenció.