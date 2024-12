El director nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay, Óscar Orué, reveló que el senador entrerriano Edgardo Kueider le dijo a efectivos policiales que "iba a tener problemas si se daba a conocer el hecho", minutos después de que sea detenido durante la madrugada mientras se trasladaba hacia ese país con más de USD 200 mil y $600 mil sin declarar. Además, Kueider se presentó como un legislador "aliado del Gobierno".

"No actuó de forma prepotente, fue muy respetuoso con los funcionarios. Simplemente dijo que iba a tener problemas si se daba a conocer el hecho. Ante una situación así no podemos dejarlo pasar", afirmó Orué en declaraciones a Radio 10. El funcionario paraguayo agregó que el dinero de Kueider fue hallado en una mochila durante un control de rutina, que no tenía "denuncias previas" y que el legislador se presentó como "senador" argentino. "Dijo que era aliado del Gobierno", añadió.

Noticia en desarrollo...