La figura de El Trece que Marcelo Tinelli le quiere robar a Adrián Suar: "Hay invitación"

Marcelo Tinelli se encuentra definiendo todo para el comienzo de Bailando por un sueño en América TV. La figura de El Trece que podría desembarcar en el reality show.

Marcelo Tinelli tiene en mente contratar a una figura que trabaja en El Trece, canal donde trabajó hasta hace poco tiempo con el reality show Canta Conmigo Ahora, que ahora conduce Manuel Wirzt. "El Cabezón" define todos los detalles para dar inicio al Bailando por un sueño en América TV, señal a la que también llegó como gerente artístico.

"Hay mensajito y hay invitación, pero hay que ver un montón de cosas como unos viajes que tengo que hacer sí o sí", expresó Pampita, una de las apuntadas por Tinelli para Bailando por un sueño. La mediática que dialogó con LAM, programa de Ángel De Brito, se encuentra trabajando como jurado de Los 8 Escalones con Guido Kaczka y no descarta desembarcar en América TV.

"Tengo contrato con El Trece, estoy con Guido Kaczka ahora. No sé cómo es eso, lo ven las personas que hacen mis contratos. No tengo nada decidido todavía, hay que ver si todo cierra. Si se acomodan todos los planetas y sale bien, lo hacemos", indicó Pampita. Además, dijo que lo económico no sería un impedimento.

"Eso no es un problema, hay otras cosas: canales y los viajes. Los de la producción están acostumbrados, yo siempre estoy con la valija de mano atrás. Todo se puede arreglar. Como está hoy la tele, me parece que está bueno que estemos todos en todos lados", sostuvo. Por el momento, su única actividad televisiva es en el programa de preguntas y respuestas de Guido Kaczka en El Trece.

Internas en Bailando por un sueño: la figura cercana a la producción que rechazó a una ex Gran Hermano

En la antesala del inicio de Bailando por un sueño que conducirá Marcelo Tinelli en América TV, comenzaron algunas internas entre una figura cercana a la producción y una exparticipante de Gran Hermano que suena fuerte para ser una de las competidoras. En este contexto, las redes sociales ardieron y la figura del reality show de Telefe salió con los tapones de punta.

Se trata de Lourdes Sánchez, la pareja del "Chato" Prada, histórico productor de Marcelo Tinelli en los reality shows que realizó a lo largo de los años. La mediática fue invitada a LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, y expresó sus sensaciones frente a los rumores que ponían a algunos participantes de la edición 2022/23 de Gran Hermano en Bailando por un sueño.

"No me gusta Coti Romero para el Bailando", expresó Lourdes Sánchez sin tapujos. Es que la correntina es una de las que suenan para el programa al igual que Julieta Poggio y Tomás Holder, quien ya fue confirmado. Sin embargo, la joven no se quedó atrás y lanzó un comentario a través de su cuenta de Twitter.

"Jardín din din de flores", escribió Coti sobre un posteo donde varios fanáticos de ella se burlaban de la pareja del "Chato" Prada por un episodio ocurrido años anteriores en el reality show conducido por Marcelo Tinelli. Si bien no está del todo confirmada su participación, de ser así, se verá un tenso ida y vuelta con Lourdes, quien seguramente estará presente en el estudio de América TV.