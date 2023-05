La insólita explicación de la parte más polémica de la estatua de Gallardo en River: "Me gusta"

La explicación oficial del motivo por el que la estatua de Marcelo Gallardo en River tiene la entrepierna así. Habló su creadora, Mercedes Savall, y desató la polémica en las redes sociales.

Apenas River reveló la estatua de Marcelo Gallardo en el evento en las afueras del estadio Monumental, se desató la polémica en las redes sociales. El sector de la entrepierna del "Muñeco" generó comentarios de todo tipo en Twitter, la mayoría de ellos irónicos y divertidos por parte de la mayoía de los hinchas. Sin embargo, el tema fue tan resonante que salió a aclararlo hasta la creadora de la obra, Mercedes Savall.

En la entrevista con América 24 (A24) y Todo Noticias (TN), la escultora remarcó entre risas: ”Yo no tengo nada que ver, fueron indicaciones de Carlos Trillo”, en referencia al dirigente del club. La artista también fue la que generó la obra inicial de Ángel Labruna, otro emblema del "Millonario", que se ubica a pocos metros de la de Gallardo.

Si bien Savall aclaró que se trata "de un vocabulario futbolero", especificó: "Me pareció que en ciertas partes había que tomarse licencias para que le dieran más impacto, sobre todo porque estamos hablando de una obra que será apreciada por los hinchas de River". Igualmente, expresó que "no es una burla ni mucho menos" hacia el director técnico de 47 años.

Incluso, la artista reconoció que se tomó "licencias" al elaborar la escultura. También recordó que "por ejemplo, Gallardo al momento de levantar la Copa Libertadores tenía la camiseta de River" y añadió: "Pero lo hice con el saco porque el saco se transformó en un ícono". "Son cosas en las que uno se toma licencias para aportarle más gestos a los hinchas”, volvió a aclarar.

El detalle más curioso de la estatua de Gallardo en River.

Al mismo tiempo, Savall recalcó: "Me pidieron específicamente que esa parte (la de los genitales) la exagerara. Me lo pidió el comitente de la obra". Por último, con una sonrisa de por medio, aseguró: "Me gusta mucho disfrutar de la hinchada y de todo ese mensaje que tiene el fútbol... Era una forma de darle un mensaje al hincha".

El discurso de Gallardo tras la presentación de su estatua en River: "Es muy fuerte"

De cara a los miles de hinchas del "Millonario" en los alrededores del Monumental, el entrenador más ganador de la historia del club comenzó: “Quisiera tomarme unos minutos para expresar lo que siento. Cuando venía para acá, sabía que sería un momento difícil para expresarme. Dudaba de que me saliera una palabra". "Es muy fuerte la emoción que siento, no se la imaginan”, profundizó quien logró 14 títulos como DT del primer equipo.

"Lo único que quiero es agradecer, me siento un privilegiado... Lo que ustedes están haciendo e hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad es algo que no me va a alcanzar mi vida para agradecer", amplió el ídolo. Y agregó, entre otras cosas: "Hay muchísima gente acá que quiero mucho y me han acompañado a lo largo de toda mi vida”.