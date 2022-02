Miriam Lanzoni y Guido Süller se enfrentarán en la Justicia: "Un escándalo"

Miriam Lanzoni y Guido Süller irán a la Justicia por una supuesta vieja estafa en la que está involucrado Alejandro Fantino también.

Por una vieja disputa entre ambos, Miriam Lanzoni y Guido Süller se enfrentarán en la Justicia en breve. De acuerdo con la información aportada en Nosotros a la Mañana (El Trece), la expareja de Alejandro Fantino tendrá que vérselas con una de las grandes figuras de la televisión argentina en los últimos tiempos.

La actriz de 41 años había iniciado esta causa en 2017 cuando el mediático de 60 años la había acusado de no haberle pagado la última cuota del sueldo de un trabajo que le hizo en su casa como arquitecto. A partir de entonces, se iniciaron una serie de acciones legales que derivaron en esta situación, casi un lustro más tarde.

Miriam Lanzoni vs. Guido Süller: por qué irán a la Justicia

El encargado de contar lo que sucedió es Carlos Monti, quien sin ningún filtro aseguró en vivo que “la Justicia acaba de resolver que las partes tienen que encontrarse el próximo 13 de abril a las 9.30. Es el paso previo para ver si hay algún tipo de mediación”. La causa está enmarcada en “daños y perjuicios”.

El periodista informó que “esto tiene una historia que fue registrada en un programa de televisión en 2017. En esa ocasión, Guido se sinceró al aire y dijo ´mejor que no hable de Miriam, se quedó con la plata... Fantino sé que le dio la plata para pagarme y la última quincena no me la pagó´".

En esa época, el hermano de Silvia Süller había señalado: "Me puse a llorar, se lo debe haber gastado en deudas que tenía...’". Según Monti, ella aprovechó esa actitud de él para "ir con el tape de ese video a la Justicia”.

El panelista puntualizó que “Guido hizo una refacción en la casa de Fantino como arquitecto y, según sus dichos, la última cuota que habían estipulado por los trabajos realizados ella no se la pagó”.

“El tema es que Guido Süller hizo el arreglo con Alejandro, pero como él trabajaba todo el día lo derivó a Miriam, que era su pareja. Supuestamente le dejó cheques en blanco para que le pagara", detalló Ariel Wolman, otro de los comunicadores que trabaja en Nosotros a la Mañana.

Además, Wolman contó que, cuando se cruzaron en un estudio para un programa de Lizy Tagliani y "él vio que estaba ella, se armó un escándalo y se tuvo que ir”.

Miriam Lanzoni es la expareja de Alejandro Fantino.

En ese instante, Monti retomó la palabra y aseveró que “Miriam Lanzoni comenzó este juicio hace un par de años porque entiende que Guido perjudicó su imagen públicamente". También aclaró que "a su abogado le costó notificarlo y él ya puso un abogado al tanto de esto. Lo que quiere ella es que se retracte y, como es una causa civil, quizás un resarcimiento económico”.

Para terminar, el periodista dijo que en la presentación que hizo el defensor de la actriz, Agustín Rodríguez, habló de “daño psíquico e indemnización por consecuencias no patrimoniales, es decir daño moral”. Y cerró Monti: “Cuando se inició la demanda le pedía 400.000 pesos pero bueno, con las actualizaciones, a plata de hoy sería mucho más”.