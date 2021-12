Guido Süller reveló detalles sobre la dura enfermedad que padece: "Una pesadilla"

Guido Süller explicó cuál es la enfermedad que lo llevó al quirófano de urgencias y adelantó que le queda una operación más por delante.

Guido Süller fue operado de urgencias en el Hospital Austral por una afección en los ojos que lo viene afectando desde hace varios años. Por esto, fue sometido a una vitrectomía, una técnica de microcirugía ocular que se hace para extraer el gel de la cavidad ocular, conocido como vítreo. Ahora, detalló cuál es el problema que tiene y por qué le sucedió, en diálogo con La Nación.

A pesar de sus problemas oculares vienen desde hace años, esta vez Guido tuvo que ser ingresado al Austral por un dolor muy fuerte en su ojo derecho. Según explicó, esta es la operación más compleja que hacen los retinólogos porque “el problema está en el fondo del ojo, en la mácula, que es el lugar más delicado del ojo, en donde están las neuronas”, y si se realiza mal, se corre riesgo de matar neuronas del ojo.

Además, adelantó que también tendrán que hacérselo en el ojo izquierdo. “Iba a un control y encontraron que mi iris del ojo derecho, que es donde está el color, estaba enganchado a un punto y por ahí se estaba desparramando el iris y al mismo tiempo tironeaba la pupila, que es lo negro del ojo, que se abre y se cierra depende según la cantidad de luz que entra”, comenzó.

“Así que me estaba quedando un ojo como de reptil. Me hicieron todos los estudios de nuevo, me sedaron y me dieron cuatro puntos más, porque parece que tengo el ojo débil”. La causa de esto fue una uveítis que tuvo cinco años atrás. “La doctora me dijo que nunca en toda su carrera había dado tantos puntos. Tengo muy débil todo, se ve. Esperemos que quede bien, por ahora estoy vendado y tengo que volver a ir al Hospital Austral para que me saquen el parche y decirme cómo quedé”, continuó.

Su vista está tan deteriorada que apenas distingue las formas. “Ni bien mejore me tengo que operar el ojo izquierdo porque hay una membrana que está estrujando la mácula. Para que entiendan, eso hace que una hoja de papel lisa yo la vea arrugada. Veo todo distorsionado. Por ejemplo, veo un árbol y creo que es una persona, o veo animales que no son animales. Es una jugarreta del cerebro y de los ojos que me están haciendo vivir una pesadilla porque no sé qué es real y qué no”, detalló Süller.

¿Qué es la uveítis, la enfermedad ocular que tiene Guido Süller?

La uveítis es una enfermedad en el ojo que hace que se inflame la capa media ocular. Muchas veces, puede ser grave y repentina y afectar tanto a uno de los dos ojos como a ambos. Los síntomas principales son dolor ocular, sensibilidad a la luz, enrojecimiento de los ojos, visión reducida y/o borrosa, entre otros. No hay una causa en específico que lo ocasione, pero se cree que puede estar relacionada con una enfermedad reumática.

Hay varios tipos de uveítis: anterior, que afecta a la córnea y el iris; intermedia, que afecta a la retina y al gel ocular; posterior, que afecta a la coroides o a la retina; y panuveitis, que hace que se inflamen todas las capas del ojo.