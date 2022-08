Miriam Lanzoni fue atacada gravemente por su gato: "Se me cayó el ojo"

El escalofriante relato de Miriam Lanzoni sobre el ataque que sufrió por parte de su gato.

Miriam Lanzoni fue lastimada gravemente por su gato y debió correr a un centro médico. El arañazo fue tan fuerte que la actriz incluso estuvo a punto de perder su ojo. Días después del incidente, estuvo como invitada en LAM (América TV) y habló sobre la situación con lujo de detalles.

"Ella está bien, pero la verdad que pudo haber sido mucho peor. Su gato le perforó el ojo, por suerte no le tocó la córnea. Entró al sanatorio chorreando sangre, se agarraba la cara”, había adelantado la panelista Berardi días atrás. Más tarde, Miriam fue al programa y explicó que todo ocurrió porque su gato reaccionó de manera agresiva al ver que había adoptado a otra gata.

“Tengo un gatito que se llama Mimí y lo adopté hace tres años. Hace dos domingos adoptamos a otra gata y se puso muy celoso, muy extraño, con una actitud rara, violento. Y él no es así, porque súper dulce, es un amor. Jamás en la vida sacó garritas ni nada”, comenzó la actriz. Al día siguiente de haber adoptado a la nueva gata, Miriam besó a su gato y éste se le tiró encima y la atacó.

"Mi novio lo tenía a upa, yo le empecé a besar, habré estado un rato largo como para generar una cercanía, y de repente me hace 'ghhhhh' con las garras y las patas de atrás, abrazándome, y con su cabeza mordiéndome la cara. En un momento sentí su pata adentro de mi ojo", detalló Lanzoni, generando gestos de terror entre Ángel de Brito y el resto de las panelistas presentes, quienes se taparon la cara en un gesto de impresión.

Durante todos esos segundos, Miriam sintió la garra de su gato adentro del ojo y un ardor tremendo, pero afortunadamente actuó con inteligencia y se dio cuenta de que si se movía, el gato le iba a arrancar el ojo. "Tuve un atisbo de lucidez, de no moverme y le dije a mi novio: ‘No te muevas’. Al gato yo le decía: ‘Mimí, soltame, por favor, soltame’, y ahí empiezo a ver sangre que caía sangre", continuó.

"Mi novio estaba gritando hasta que el gato me soltó solo. Fui corriendo al baño. Me perforó el ojo por dentro. En ese momento no veía nada de un ojo, por lo que me llevé un susto muy grande, y veía que me sangraba, me sangraba y me sangraba. No paraba", sumó. Cuando llegó a la guardia, le revisaron el ojo, le pusieron unas gotas y recuperó la visión.

"Me pasó a un milímetro de la córnea. Subí corriendo los diez pisos, llorando, porque pensé que perdía el ojo. Estuve con antibióticos, los médicos estaban evaluando coser, pero como es una herida por dentro del ojo, no tuvieron que coserme nada. Me hizo un corte muy profundo que me abrió y por eso fue que se me cayó el ojo. Lo tuve un día caído y pensé que me quedaba así", cerró la actriz. Afortunadamente, su ojo evolucionó a los diez días, aunque todavía sigue con antibióticos, gotas y lubricantes.

¿Cómo evitar que un gato se ponga agresivo?

Al igual que el resto de los animales, los gatos pueden presentar conductas agresivas e impredecibles. Sin embargo, hay algunas cosas que se pueden hacer para evitarlo. Lo primero y principal es no generarles una reacción de miedo, ya que podrían defenderse de manera violenta. Es por esto que hay que tener cuidado a la hora de tocarlos demasiado, evitar castigarlos, no molestarlos cuando comen, duermen o hacen sus necesidades y premiarlos cada vez que tengan un buen comportamiento. También es importante mantenerlos alejados de otros gatos que puedan resultar violentos o lastimarlos.