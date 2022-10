Mica Viciconte y una noticia inesperada: "Se prendió fuego"

Mica Viciconte sorprendió a todos en Ariel en su salsa con una fuerte declaración sobre su infancia.

Mica Viciconte volvió a protagonizar un momento muy particular en Ariel en su salsa con una inesperada revelación. "Se prendió fuego", contó el pasado lunes la panelista del ciclo que conduce el cocinero Ariel Rodríguez Palacios, donde también había dejado una polémica declaración respecto al Día de la Madre.

En la previa de lo que fue su primer Día de la Madre desde que nació su hijo Luca, Mica Viciconte sorprendió a todos al lanzar que no lo consideraba una "fecha especial", por lo que rápidamente su declaración se hizo viral. Y en las últimas horas, la panelista volvió a dar que hablar con un nuevo testimonio.

Es que cuando arrancó Ariel en su salsa este lunes, Rodríguez Palacios le preguntó a sus compañeros cómo habían pasado el fin de semana y a Viciconte en particular por su primer Día de la Madre. "Me gustó, la pasé bien: mucho regalo, mucho mimo y un desayuno riquísimo inesperado que me preparó Fabi. También tuve muchos saludos lindos, tiernos. Estuvo bueno", replicó ella, con sinceridad.

"Vas a tener unos cuantos años de dibujitos, cartitas, mensajitos", consideró el conductor, a lo que Viciconte consultó si esas cosas se guardaban. Entonces se metió su compañero Nico Peralta: "Sí, obvio. Los recuerdos se guardan siempre. ¿No tenés una caja de los recuerdos donde ponés todas las cosas de valor sentimental?".

Sorprendida, la ex-Combate contestó que no tenía nada guardado y le retrucó a su compañero preguntándole si él sí tenía sus recuerdos. Peralta explicó que tenía cosas de toda su vida: cartas de la adolescencia, tarjetitas de los cumpleaños, boletines del colegio, el cordón umbilical, los dientes del Ratón Pérez.

"Yo no tengo nada. Eso lo puse cuando hacía frío en el hogar y no quedó nada. Se prendió fuego y listo", respondió Mica Viciconte. Ariel Rodríguez Palacios intercedió para intentar dar por terminado el tema y le recomendó a su panelista que es más fácil decir que lo guardó su mamá. "No, no tengo nada y no tengo problema en decirlo. Mi mamá tiró todo y yo lo guardo acá, en mi corazón. ¡Pero quemé todo! Solo hay algunas fotos en una caja que tiene mi mamá y nada más", cerró Mica Viciconte, contundente.

Mica Viciconte confesó que nunca se casará con Fabián Cubero

Ahora que tuvieron a su primer bebé juntos, muchos seguidores de Viciconte y Cubero se preguntan si en algún momento se casarán. Sin embargo, la deportista se negó rotundamente. "No, no quiero anunciar nada. No hay ni va a haber casamiento así que no esperen nada", expresó en el programa, tras los rumores que se filtraron en redes sobre una boda inminente.

"Él tampoco. Olvidate, mejor para todos. Le viene bárbaro que yo no quiera. Igual podemos hacer una fiesta sin casarnos, eh", aseguró la ex Combate. Cuando Felipe le confesó que él tampoco planea casarse, Mica afirmó todavía más su postura y cerró: "¿Viste? Las nuevas generaciones ya no se quieren casar".

Cabe destacar que semanas atrás, se había rumoreado que la pareja estaba en crisis. Si bien Viciconte negó estas versiones, admitió que su relación no es perfecta. "Hubo problemas en casa, pero no hubo crisis como dicen todos los portales. No, no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, bárbaros, no sabés", cerró.