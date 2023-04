Mica Viciconte se realizó un cambio de look y quedó irreconocible: "Nunca me hice"

La panelista lució su nuevo estilo y sorprendió a sus colegas al aire en Ariel en Su Salsa.

Mica Viciconte sorprendió al mostrar su nuevo cambio de look. La famosa panelista lució en televisión su corte de pelo y sus compañeros incluso aseguraron que parece que tenían "una nueva colega" en el programa.

La situación se dio al aire de Ariel en su Salsa, ciclo conducido por Ariel Rodríguez Palacios y del que Viciconte es panelista. Al iniciar el programa este miércoles 5 de abril, uno de los compañeros de la última ganadora de MasterChef Celebrity notó el radical cambio, lo dijo al aire y llamó la atención del resto.

"Hoy me cambiaron a la compañera. Mica estás con nuevo look, ¿a ver qué te hiciste? Sos otra persona", dijo Nico Peralta, compañero de programa y gran amigo de Viciconte. Entonces, la panelista añadió: "Me hice el flequillo, ¿te gusta? A mí me encanta, ojalá que les guste".

Luego, a través de sus historias de Instagram, Mica compartió su nuevo look más detallado y confesó: "Es la primera vez en mi vida que me hago flequillo. ¿Qué les parece?". Además, agradeció a su peluquera por el trabajo realizado.

El inesperado anuncio de Mica Viciconte a casi un año del nacimiento de Luca: "Un hermanito"

A casi un año del nacimiento de su primer hijo, Luca, Mica Viciconte hizo un importante anuncio. La panelista sorprendió a sus seguidores con una noticia muy especial que rápidamente trascendió en las redes.

Desde que nació Luca, el niño que tuvo con Fabián Cubero, la panelista de Ariel En Su Salsa, ciclo emitido por Telefe, compartió el crecimiento del pequeño con sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, recientemente hizo un anuncio que tenía guardado y alegró muchísimo a los fanáticos que acompañaron el crecimiento de bebé.

En diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina, Vicionte habló de su deseo de volver a convertirse en mamá. “Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir. Alguien más chiquito para que sean más compinches", aseguró.

En este marco, añadió: "No es el momento para el hermanito, pero en dos años sí, ese es el plazo que tengo. Como familia estamos bien, estamos tranquilos, estamos unidos". Por último, reveló: "Luca es muy tranquilo y me hace todo fácil. También están las hermanas que lo quieren cambiar, bañar, hacen todo. Somos todas mamás, tiene 5 mamás, porque Fabi es otra mamá, a veces ni me lo dejan tener".