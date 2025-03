"Mi padre": el hermano de Antonio Gasalla reveló el drama que vivió el actor en su juventud

Carlos Gasalla habló tras la muerte de su hermano Antonio.

Antonio Gasalla falleció a sus 84 años después de una larga afección de una enfermedad neurodegenerativa en su organismo. Muchos colegas del artista evidenciaron su congoja por la partida y también lo hizo su hermano Carlos, quien reveló un dato sobre el rumbo profesional de su consanguíneo en su juventud.

Carlos Gasalla se mostró apenado por la muerte de su hermano, aunque reconoció que el cuadro era irreversible y que sabía que este final iba a ocurrir. "No es fácil en la profesión de Antonio que la gente te quiera tanto. Y él siempre tuvo el amor de su gente, el pueblo", comenzó su descargo el hermano del actor, en diálogo con América TV.

El allegado a Antonio Gasalla habló sobre las exigencias que había en su casa con respecto al futuro profesional suyo y de su hermano y reveló: "Según mi padre, tenías que elegir medicina o abogacía, por lo que una de las carreras tenías que seguir. Empezó odontología porque creía que era un trabajo que ocupaba solo las manos, pero falleció mi padre, no esperó más y comenzó en el Conservatorio".

"No puedo decir que no haya otro Antonio, porque cuando él empezó a actuar de manera irreverente, sorprendiendo a la gente que no esperaba una cosa así, muchos decían que eso no iba a prosperar. Pero el arte siempre se desarrolla, la juventud toma algo de lo anterior, lo modifica y el progreso no se puede detener. Surge de las personas que quieren hacer las cosas a su manera y eso es lo que hizo Antonio", sostuvo Carlos, visiblemente emocionado por la partida del artista.

Antonio Gasalla.

El llanto de Susana Giménez al hablar de Antonio Gasalla tras su enfermedad

En un homenaje a Antonio Gasalla en los Martín Fierro en 2023, cuando el actor ya estaba enfermo, Susana subió al escenario a recibir el premio en nombre de él y no pudo contener las lágrimas en su descargo: "Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años; que me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda. Antonio de mi corazón, no sé si estará viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más".

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores sobre la muerte de Gasalla

"Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina. Nuestras condolencias a sus seres queridos, abrazándolos en este momento de tristeza", escribieron desde la entidad. Y siguieron: "Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático. En 1964 participó de la obra Chin Chin con María Luisa Robledo y Alfredo Iglesias. Inició su nutrida trayectoria artística en el ámbito del café concert, junto a Carlos Perciavalle, Edda Díaz y Nora Blay, siendo considerados pioneros en este tipo de espectáculos".