Mercedes Ninci reveló una sorpresiva propuesta de Oyarbide: "Quería que fuéramos juntos"

Tras la muerte de Norberto Oyarbide, Mercedes Ninci recordó una insólita propuesta que el ex juez federal le había hecho.

Mercedes Ninci construyó una relación con el juez Norberto Oyarbide a través de los años, gracias a las guardias que la periodista siempre hizo en la puerta de la casa del magistrado. El juez murió el miércoles pasado a sus 70 años, por lo que Mercedes Ninci fue invitada a Los Ángeles de la Mañana para hablar sobre el vínculo que los unió y dejó una insólita perlita de una propuesta que le hizo Oyarbide.

Desde la puerta del edificio donde vivía Norberto Oyarbide, Mercedes Ninci hizo un repaso sobre los escándalos mediáticos más resonantes de la carrera del ex juez, que murió el miércoles pasado por una neumonía bilateral y tras estar internado durante dos meses. "Estuvimos 24 años haciendo guardia acá, además de todas las veces que lo íbamos a buscar a Comodoro Py. Acá no tenía como escaparse porque no tenía salida de auto, entonces lo agarrábamos siempre", recordó Ninci en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Pero la periodista reveló una sorprendente perlita sobre aquellos años en los que trataba con el ex juez: le propuso ir juntos al Bailando y ser pareja. "Él quería ir pero conmigo y yo le dije ‘mirá, a mi no me interesa ir al Bailando y menos con vos’. Yo no iba a tener como pareja a alguien tan polémico”, sumó la periodista del Grupo Clarín. "Así como en los noticieros lo criticábamos, a la noche nos hacía reír cuando se ponía un sombrero raro y bailaba", explicó Ninci ante la sorpresa de Ángel de Brito y sus angelitas.

"Yo le hice una entrevista para radio Mitre cuando dejó de ser juez porque había un rumor de que podía llegar a ser convocado para el Bailando, y él me dijo que no, que si iba era solo como jurado", agregó Mercedes Ninci que entre risas le aseguró a Ángel de Brito que Oyarbide quería sacarle su lugar puntuando a los participantes del popular certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli. El propio de Brito recordó que en un momento había corrido el rumor de que lo habían convocado para el Bailando, pero Ninci aseguró que se había "autoconvocado".

La muerte de Norberto Oyarbide

El ex juez federal Norberto Oyarbide murió a los 70 años. El ex magistrado estaba internado desde principios de julio por un cuadro grave de coronavirus que se complicó por una afección pulmonar. Había dejado su cargo en la Justicia en abril de 2016. La noticia de su fallecimiento se conoció durante la tarde del miércoles y fue confirmada por su pareja. Había dado positivo de COVID-19 a principios de julio y estuvo internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento en la Ciudad hasta que finalmente fue trasladado al sanatorio donde murió.