Melody Luz recordó su primera noche de pasión con Alex Caniggia: "Queríamos guerra"

Melody Luz reveló detalles sobre la primera noche que pasó con Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos.

Melody Luz habló en profundidad sobre su romance con Alex Caniggia, que comenzó cuando se conocieron en El Hotel de los Famosos (El Trece), en donde convivieron durante meses junto a otros participantes. En especial, la bailarina detalló cómo fue la primera noche que estuvieron juntos.

Melody y Alex tuvieron una gran química que traspasó la pantalla. Muchos televidentes se preguntaban si su romance era una ficción para el programa o si era real y una vez que terminaron los rodajes se comprobó: al día de hoy, conviven, tienen proyectos de viajes juntos e incluso no descartan tener un hijo dentro de un tiempo. En este contexto, Melody brindó detalles sobre esas noches de intimidad en el reality.

La bailarina estuvo como invitada en Intrusos (América TV) y fue consultada por Flor de la V sobre los comienzos de su romance. "¿Cuándo le pusiste el ojo?", le preguntó la conductora. "Fue progresivo. Fue cuando empecé a ganar las suites por ganar el juego de huéspedes y tenías que elegir con quién ir a la habitación", recordó Melody.

“Y de las personas a conocer en el reality, de decirle: ‘Che, contame tus experiencias, tus locuras, tu vida’, me interesaba escucharlo a él. Pero yo decía: ‘Capaz que de acá salimos como amigos’. Alex me parecía el más interesante", sumó la bailarina. Y explicó que de a poco se fueron "enganchando y enamorando" y que esa chispa del principio todavía sigue intacta.

Sobre la primera noche que pasaron juntos, detalló que fue muy difícil disfrutar de su intimidad con tantas cámaras: “Alex estaba matado porque había jugado tres juegos ese día, pero sabíamos que queríamos guerra sin cámaras, sin tener que taparnos con las sábanas que ya era súper molesto”.

Melody Luz sobre sus deseos de ser madre con Alex Caniggia

Recientemente, Melody conversó con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine) sobre su carrera, sus deseos a futuro y su relación con el hijo de Mariana Nannis. Cuando la conductora le preguntó si estaban pensando en tener un hijo eventualmente, la joven respondió que sí y que incluso Alex está "re pesado" con la idea de ser papá.

Sin embargo, reconoció que no es un plan que esté en su mente ahora ya que en este momento su prioridad es el baile. "Si hubiera pasado, bien, a mí me encantaría. Pero al ser bailarina... No son muchos años los que una puede bailar", reflexionó la influencer.