Mauro Icardi reaccionó de una insólita manera al agravio de L-Gante: "Renegando"

El música de cumbia 420 apuntó con todo contra Mauro Icardi en su última canción. L-Gante se sacó contra el esposo de Wanda Nara.

L-Gante mostró el adelanto de una de sus nuevas canciones y ahí se pudo oír que le pega de manera directa a Mauro Icardi. El jugador de fútbol se encuentra en Turquía acompañado por Wanda Nara y su familia y le respondió al cantante a través de sus redes sociales.

Meses después de las especulaciones de amorío entre Wanda Nara y L-Gante, el músico inició un nuevo conflicto con la familia Nara. La conductora de Masterchef había participado en el videoclip del track El Último Romántico del cantante y junto con algunos posteos en redes, la gente los vinculó como pareja.

El tiempo pasó y se demostró que la relación entre la hermana mayor de Zaira Nara y L-Gante solo fue una amistad, pero en su nueva canción el artista escribió: "Sabe mi actitud, siempre andamos a full y el otro cornu reniega en Estambul. Y yo sigo sumando como el dólar blue. Siempre de callado, pero con tun tun". De esa manera, el trapero volvió a dar a entender que su vínculo con Nara habría sido un amorío.

Por su parte, Icardi utilizó una de sus historias de Instagram para compartir una foto de su equipo en la cancha y escribir: "Por acá… renegando en Estambul", en clara alusión a los dichos de L-Gante.

Qué dijo Wanda Nara de su salud

La conductora de TV dialogó con Ángel de Brito y el periodista dio a conocer el estado que enfrenta. "No voy a contar todo, voy a contar solo lo más importante. Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo. Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma. Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté", comenzó su relato De Brito. Y sumó: "Obviamente, Wanda ahora está focalizada en su tratamiento, en su familia, en que dejó un hijo acá, en que se está instalando con sus otros hijos allá nuevamente y en que todos están en shock. Esa es la palabra que utilizó Wanda".

"En algún momento se dijo que Wanda se iba a atender en Milán y hubo distintas versiones. También que se iba a atender en Turquía. Wanda tuvo un médico de cabecera 15 años, cuando vivía en Italia, en Milán particularmente. Pero prefiere tratarse con los médicos argentinos", cerró De Brito.