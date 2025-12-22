Matías Alé fue internado en Nordelta y esto es lo que se supo al respecto.

Matías Alé tuvo que ser internado este lunes 22 de diciembre, luego de que un incendio sufrido en su casa repercutiera en su salud. Según se pudo saber, si bien no tuvo contacto directo con el fuego y no son quemaduras expuestas lo que lo llevó a ser atendido, adujo un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar, algo que bien pudo haber provocado la inhalación de monóxido de carbono.

¿Qué le pasó a Matías Alé y cómo está?

Matías Alé tuvo que ser internado por presuntamente haber inhalado monóxido de carbono durante un incendio en su casa.

Según expuso el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el reconocido actor le "contó un poco como fue la situación" y le mencionó que tuvo que trasladarse "a una clínica porque no podía respirar". "Tenía un fuerte ardor y dolor en el pecho porque posiblemente inhaló monóxido de carbono", deslizó.

Respecto al origen del fuego, señaló: "El incendio se provocó porque no se dio cuenta que la hornalla eléctrica estaba encendida y dejó una caja con mercadería sobre la hornalla, y cuando salió de bañarse observó que había fuego en su cocina". Tras ello, llevó calma a sus seguidores: "Matías está bien pero se trasladó a una clínica de Nordelta y quedó internado. Se asustó con los dolores que tenía".

Sin embargo, aseveró que "las imágenes del interior de su cocina son impactantes", ya que "quedó todo quemado". Finalmente, el trabajador de prensa hizo hincapié en que "Matías está siendo acompañado por su flamante esposa Martina en el hospital". Cabe recordar que el hombre del espectáculo contrajo matrimonio el 23 de octubre en una ceremonia que se llevó a cabo en Mar del Plata, con familiares y amigos cercanos tanto de él como de su pareja, Martina Vignolo.