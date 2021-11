MasterChef: memes y burlas a Mery del Cerro por su extraña forma de hacer milanesas

Mery del Cerro se convirtió en tendencia en las redes por su particular manera de empanar milanesas en MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity desafió a sus participantes a un desafío culinario clásico de Argentina: cocinar las mejores milanesas. Mery del Cerro, una de las participantes, estaba preparando su plato cuando, de repente, las cámaras la enfocaron empanándolas de la manera más insólita. En Twitter, los usuarios se rieron del momento y su nombre se convirtió en tendencia.

Analía Franchín, experta en milanesas, fue invitada al programa para darles consejos a los participantes. “Hoy van a tener que preparar una de las grandes joyas de la gastronomía mundial. Siglo X, Italia. Ya hay pruebas de que existía en el Imperio Romano. Después, los inmigrantes lo trajeron a la Argentina. Donde sea que haya sido el origen, los argentinos las hemos hecho propias: en nuestra mesa, hoy tenemos milanesas. Las benditas, maravillosas y nacionales milanesas”, explicó el jurado del MasterChef.

Otro de los desafíos fue rallar pan con una ralladora. “Si alguno de ustedes se cree veloz, hoy van a tener la posibilidad de tener un beneficio. Tienen que rayar ese pan lo más rápido posible”, les explicó Germán Martitegui. “A darlo todo, porque el que gane, para mí es una ayuda determinante en el desafío que viene”, los alentó Damián Betular, y agregó: “Van a tener 60 minutos para preparar este clásico, pero obviamente, queremos conocer ese truco de la abuela, ese ingrediente secreto… hoy es el momento para hacerlo”.

“María, ¿estás mejor?”, le preguntó Betular preocupado por la vez pasada, que se largó a llorar en medio del programa por su auto exigencia. “Sí, estoy mejor. Soy una persona muy sensible y estoy particularmente sensible, no sé por qué. No estoy acostumbrada a tanto”, contestó la actriz. Para este desafío, Mery hizo milanesas de cuadrada con una ensalada de calabazas al horno con ricota en el medio. Cuando la enfocaron, estaba golpeando la carne en lugar de ponerle pan rallado a la carne y esos segundos fueron suficientes para que estallen los memes y las bromas en Twitter.

Las reacciones en Twitter por las milanesas de Mery del Cerro en MasterChef