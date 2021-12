MasterChef: La Peque enfrentó a Donato De Santis y lo tiró al piso

Paula "La Peque" Pareto y Donato De Santis se enfrentaron físicamente y él terminó en el suelo.

Paula “La Peque” Pareto, participante de MasterChef Celebrity, vivió un momento inesperado con Donato De Santis, chef y miembro del jurado. Todo comenzó cuando él se le acercó para pedirle probar algunos movimientos de ataque y de defensa de judo, deporte en el que ella es una profesional. Aunque la idea era hacerlo despacio, terminaron los dos en el piso.

Los colegas de Donato le advirtieron que "La Peque" realmente tiene demasiada fuerza y que no era una buena idea. Sin embargo, Donato le insistió y ella terminó cediendo: le concedió hacer un movimiento muy sencillo en el que ella iba a poder tener el control, para evitar que termine en un golpe fuerte.

“Yo siempre quise hacer esto. ¿Cómo te enfrentás a un jugador?”, le preguntó el chef, intrigado. “Si sos judoca te pararías igual que yo porque esta es la posición”, le dijo ella. En el otro clip, aparece mirando a la cámara y advirtiendo: “Yo entiendo lo que querés que yo te muestre, pero no sé si estás muy seguro de querer entrar en acción”.

“Tené cuidado porque te va a doler. Dame los anteojos”, le dijo Santiago del Moro, el conductor del reality. De Santis se mostraba muy escéptico y realmente creía poder con el desafío, pero no resultó así. “Vos te das cuenta de que yo soy un oponente más o menos. Entonces, ¿cómo me atacas? Sin miedo, eh. Dale”, la alentó.

“Puedo hacer algo que yo puedo regular si te tiro o no te tiro. Te puedo levantar y no tirarte a la m…”, le dijo "La Peque" mientras se acercaba a él y lo agarraba del torso y agregó: “No te voy a tirar, no te asustes. Así, y de ahí vas al piso”. Tomándolo de la cintura, se puso todo su cuerpo por encima de la espalda y, de repente, Donato cayó en el suelo, golpeándose la columna.

“¡Ay! ¡No era la idea! Perdón”, expresó ella muy apenada. “Tano, yo te dije”, le reiteró del Moro. “Y bueno, él lo pidió. Y los dos jurados de atrás me decían que lo tire, que conste”, aclaró Pareto.

“Yo no soy tan liviano, pero sentí la liviandad con la que me levantó”, dijo Donato sorprendido. Cuando ella la preguntó si se encontraba bien, él se mostró fuerte y le aseguró: “Yo estoy bárbaro”. “Podemos decir que sabe caer, que no es fácil”, dijo ella mirando a las cámaras.

La pregunta incómoda de Damián Betular a La Peque sobre Pampita

En este mismo episodio de MasterChef, “La Peque” protagonizó otro momento muy cómico: Betular se acercó a preguntarle algo y ella entendió una cosa completamente diferente. Mientras estaban cocinando una masa de pan para preparar unos faláfel, le preguntó: “Pampita. ¿Cómo te llevás?”.

Ella se quedó helada, sin saber qué responder a una pregunta tan inesperada y le respondió: “Ehh… ¿con la modelo? No la vi nunca, la conozco de la tele”. El chef estalló en carcajadas y le dijo: “Estás rápida, eh”. Resulta que se refería al pan pita, el pan que estaba haciendo en ese momento para el desafío. El momento se volvió viral en las redes y generó una oleada de memes en Twitter.