MasterChef Celebrity Argentina 2025 qué pasó en el programa de ayer 21 de diciembre.

Este último lunes 22 de diciembe continuó la décima semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025. Siete cocineros (debían ser ocho, pero Ian Lucas se ausentó) participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado a cuatro personas que se subieron al balcón, mientras que las otras tres recibieron el delantal gris y tendrán que luchar por el blanco en la gala de última chance.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

"Momi" Giardina, Susana Roccasalvo, Evangelina Anderson, Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango y Marixa Balli fueron los concursantes de la velada. Su desafío fue, a tono con lo ocurrido en el episodio anterior, cocinar un plato típico navideño. A diferencia de la última ocasión, donde los jugadores tuvieron que recrear comida de otras latitudes, esta vez todos tuvieron la misma consigna: hacer un pino de galletitas navideñas con forma de estrella.

Lo que parecía ser algo no muy complicado, se tornó en una auténica pesadilla: fue tan grande la preocupación por no cumplir con la tarea que Wanda terminó regalando diez minutos más. Por si fuera poco, también quitó la obligatoriedad de que la "montaña" tenga que ser de 20 centímetros o más (con excepción de "Momi", cuyo beneficio fue poder hacer uno de 18, algo que no le cayó muy bien).

¿Quiénes subieron al balcón?

Luego de buenas presentaciones, quienes subieron las escaleras fueron Miguel Ángel Rodríguez, Evangelina Anderson, Sofi Martínez y Marixa Balli, por lo que acompañarán a "La Reini" Gonet; Emilia Attias; Maxi López y "Cachete" Sierra en la gala de beneficios.

El mano a mano final por el balcón fue entre Marixa Balli y Susana Roccasalvo.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Por contraparte, quienes no hicieron un buen plato fueron "Momi" Giardina, Andy Chango y Susana Roccasalvo, por lo que irán a la gala de última chance con el "Turco" Hunsaín, La Joaqui y el "Chino" Leunis.